Миротворцев ОДКБ смогут задействовать в операциях ООН, заявил Жапаров

Жапаров: новые документы позволят задействовать миротворцев ОДКБ в операциях ООН

БИШКЕК, 23 ноя - РИА Новости. Подписанные на заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности документы позволят задействовать миротворцев ОДКБ в операциях ООН, заявил в четверг на саммите организации в узком составе в Минске президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Сегодня мы подпишем ряд актуальных документов, касающихся миротворческой деятельности. В частности, будут обновлены составы миротворческих сил и дислокация миротворческих контингентов государств-членов ОДКБ, что создаст условия для практического задействования миротворческого контингента ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира", - цитирует Жапарова его пресс-служба.

Президент в своей речи отметил, что киргизская сторона поддерживает назначение на должность начальника Объединенного штаба ОДКБ представителя российской стороны, генерал-полковника Андрея Сердюкова. Кроме этого, Киргизия одобряет вносимые организационно-штатные изменения в штат Объединенного штаба ОДКБ и учреждение новой награды, а также документы, регулирующие финансовую деятельность организации.