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РИА Новости

Миротворцев ОДКБ смогут задействовать в операциях ООН, заявил Жапаров

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Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Жапаров: новые документы позволят задействовать миротворцев ОДКБ в операциях ООН

БИШКЕК, 23 ноя - РИА Новости. Подписанные на заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности документы позволят задействовать миротворцев ОДКБ в операциях ООН, заявил в четверг на саммите организации в узком составе в Минске президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Сегодня мы подпишем ряд актуальных документов, касающихся миротворческой деятельности. В частности, будут обновлены составы миротворческих сил и дислокация миротворческих контингентов государств-членов ОДКБ, что создаст условия для практического задействования миротворческого контингента ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира", - цитирует Жапарова его пресс-служба.

Президент в своей речи отметил, что киргизская сторона поддерживает назначение на должность начальника Объединенного штаба ОДКБ представителя российской стороны, генерал-полковника Андрея Сердюкова. Кроме этого, Киргизия одобряет вносимые организационно-штатные изменения в штат Объединенного штаба ОДКБ и учреждение новой награды, а также документы, регулирующие финансовую деятельность организации.

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Страны
Киргизия
Компании
ОДКБ
ООН
Персоны
Сердюков Анатолий
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