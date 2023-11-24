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ЦАМТО

В Минске прошло пленарное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

ЦАМТО, 23 ноября. В Минске 23 ноября под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко прошло пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Минске приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов.

После переговоров в узком составе состоялось пленарное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. С российской стороны на встрече присутствовали секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Сергей Шойгу, заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, на сессии обсуждались ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Как отметил в своем выступлении Владимир Путин, государства-члены ОДКБ оперативно согласовали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки.

"Важно, что в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с нашими естественными партнерами, имею в виду Шанхайскую организацию сотрудничества и СНГ", – добавил президент России.

Он обратил особое внимание на совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ.

Как сообщил, в свою очередь, А.Лукашенко, участники саммита обсудили ситуацию на Кавказе и "неудовлетворенность" одного из членов Совета. Он подчеркнул, что проблемные вопросы нужно решать за столом переговоров, а не выступать с демаршами.

Пять лидеров стран-членов ОДКБ по итогам сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) подписали в Минске пакет документов, включая декларацию и решение о мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ.

Кроме того, подписаны:

- решение о рекомендациях о порядке проведения взаиморасчетов за передаваемые материальные средства и предоставляемые услуги между контингентами войск (коллективных сил) ОДКБ;

- положение об объединенном пресс-центре;

- решение о начальнике Объединенного штаба организации;

- решение о распределении квотных должностей в секретариате организации;

- решение о структуре Объединенного штаба;

- решение о бюджете организации на 2024 год;

- решение о председательстве и проведении очередной сессии СКБ.

Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ. В организацию входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В заседании приняли участие все лидеры стран-членов объединения, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В Кремле выразили сожаление из-за его отказа приехать в Минск. В то же время, Москва рассчитывает, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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