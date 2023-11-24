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ЦАМТО

Япония намерена поставить до четырех патрульных катеров ВМС Бангладеш

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Патрульные корабли PL 73 Mansoor Ali и PL 74 Kamruzzaman
Переданные береговой охране Бангладеш патрульные корабли PL 73 Mansoor Ali и PL 74 Kamruzzaman (бывшие итальянские корветы F 553 Danaide и F 552 Urania). Мудджиано (Специя), 12.10.2017.
Источник изображения: Fincantieri

ЦАМТО, 23 ноября. Согласно информации агентства Asahi, правительство Японии приняло решение передать ВМС Бангладеш четыре патрульных катера в рамках программы помощи для повышения потенциала безопасности (OSA – Official Security Assistance).

Поставка катеров в виде гранта в размере 575 млн. йен (3,82 млн. долл.) является частью соглашения, которое две страны подписали 15 ноября в Дакке.

Программа OSA направлена на укрепление сотрудничества с союзными странами в области безопасности путем предоставления им продукции оборонного назначения. Эта концепция недавно была реализована на саммите с Филиппинами, где Япония согласовала поставку РЛС наблюдения за прибрежной зоной. Стоимость данных РЛС оценивается в 600 млн. йен.

Используя формат OSA, правительство Японии намерено поставить Бангладеш до четырех патрульных катеров, которые будут применяться ВМС этой страны для контроля территориальных вод, обеспечения безопасности в Бенгальском заливе и оказания помощи терпящим бедствие. Министерство иностранных дел Японии пока не раскрывает информацию о типе, характеристиках и сроках поставки катеров. Предположительно, подрядчик поставки будет выбран по результатам тендера.

Программа OSA является частью усилий Токио, направленных на расширение и укрепление сети партнеров в сфере безопасности для сдерживания растущей военной мощи Китая и его влияния на ряд стран, в том числе в Южной Азии.

На текущий момент Пекин является не только главным торговым партнером Дакки, но и крупнейшим поставщиком этой стране военной техники: по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, на долю Китая в 2018-2022 годах приходилось 74% импорта вооружений Бангладеш.

По данным МИД Японии, власти Бангладеш стремятся диверсифицировать источники поставок продукции оборонного назначения, снижая зависимость от Китая. Воспользовавшись этой возможностью, японское правительство намерено расширить сотрудничество в сфере безопасности с Бангладеш. В апреле Япония повысила уровень отношений с Бангладеш до "стратегического партнерства".

На реализацию программы OSA в 2023 ф.г. для оказания помощи таким странам, как Филиппины, Бангладеш, Малайзия и Фиджи, в бюджете Японии было выделено около 2 млрд. йен.

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Страны
Бангладеш
Китай
Малайзия
Филиппины
Япония
Продукция
DD25
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