В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень

Военный эксперт, капитан 3-го ранга в запасе Максим Климов в беседе с «Царьградом» заявил, что в последнее время Черноморский флот превратился в одну большую мишень для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что противник начал использовать современные подводные средства атаки, в отличие от тех, что были в начале специальной военной операции (СВО).

«С учетом того, что на Черноморском флоте у нас по этой части нет практически ничего нового (единственное — пара новых тральщиков проекта 12700, которые имеют ряд серьезных недостатков), необходимо принятие экстренных мер», — сказал он.

Специалист считает, что сейчас российский флот от больших потерь спасает только низкий оперативный и тактический уровень командования Военно-морских сил Украины. При этом, добавил он, этот уровень сейчас растет, и ВСУ уже перешли к нанесению комбинированных ударов при помощи одновременно ракет и катеров.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. При атаке использовались четыре катера-дрона, их целью были российские десантные катера проекта 11770 «Серна».