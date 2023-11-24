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В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень

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Корабли на военно-морской базе Черноморского флота в Севастополе
Корабли на военно-морской базе Черноморского флота в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / В. Киселев

Военный эксперт, капитан 3-го ранга в запасе Максим Климов в беседе с «Царьградом» заявил, что в последнее время Черноморский флот превратился в одну большую мишень для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что противник начал использовать современные подводные средства атаки, в отличие от тех, что были в начале специальной военной операции (СВО).

«С учетом того, что на Черноморском флоте у нас по этой части нет практически ничего нового (единственное — пара новых тральщиков проекта 12700, которые имеют ряд серьезных недостатков), необходимо принятие экстренных мер», — сказал он.

Специалист считает, что сейчас российский флот от больших потерь спасает только низкий оперативный и тактический уровень командования Военно-морских сил Украины. При этом, добавил он, этот уровень сейчас растет, и ВСУ уже перешли к нанесению комбинированных ударов при помощи одновременно ракет и катеров.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. При атаке использовались четыре катера-дрона, их целью были российские десантные катера проекта 11770 «Серна».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Климов
Проекты
11770 Серна
пр. 12700
ЧФ
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1 комментарий
№1
24.11.2023 02:19
Цитата, q
Черноморский флот превратился в одну большую мишень для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что противник начал использовать современные подводные средства атаки, в отличие от тех, что были в начале специальной военной операции (СВО).

Если ЧФ за 2 последних года  ведёт себя не как боевой флот,
который призван нарушать вражеские коммуникации, уничтожать береговую инфраструктуру противника, проводить десантные и специальные операции по уничтожению береговых ракетных комплексов, средств разведки и управления....
а как сборище  "корыт" прячущихся по базам и иногда пуляющих Калибры, то он так и останется мишенью ...
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