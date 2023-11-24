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ТАСС

В Сенате Конгресса США полагают, что помощь Украине важнее поддержки Израиля

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Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Председатель комитета по международным отношениям Сената Конгресса США Бен Кардин отметил, что Киев не сможет защитить себя сам

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Помощь Украине со стороны Соединенных Штатов является более критичной, чем помощь Израилю, поскольку Киев не сможет защитить себя сам. Такое мнение выразил председатель комитета по международным отношениям Сената Конгресса США Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) в интервью журналу The New Yorker.

"Важно помогать Израилю, но это не критично для способности израильтян защищать свою страну. Своевременность оказания помощи гораздо критичнее для Украины", - указал он. Хотя США, по мнению сенатора, должны поставлять еврейскому государству необходимые перехватчики и средства ПРО для поддержания работы системы противовоздушной обороны "Железный купол", однако у Израиля "есть возможность самому защищать себя". В то же время "Украина находится в отчаянии и нуждается в немедленной помощи", добавил он.

Комментируя единый пакет средств, который администрация президента США в октябре предложила выделить на помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также на защиту американских границ, Кардин указал, что сейчас эта инициатива находится на рассмотрении Палаты представителей и Сената Конгресса США. Он отметил, что в Сенате наибольшие трудности вызывают ситуация с мигрантами и защита границы. "Вопрос безопасности границ представляет главное условие для того, чтобы законопроект в его нынешнем виде продолжил рассматриваться в Сенате", - подчеркнул законодатель.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США израсходовала около 96% финансовых средств, выделенных на оказание помощи Украине. Он подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины. 21 ноября первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, заявила, что американское правительство будет испытывать большие трудности с оказанием Украине военной помощи, если Конгресс не выделит на это дополнительные средства из федерального бюджета.

Американская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году (начался в США 1 октября). В первую очередь это касается оказания помощи Украине и Израилю, а также противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная власть США хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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