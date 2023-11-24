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Военное обозрение

МИД Армении: Страна не будет выходить из ОДКБ и не планирует вывод 102-й российской военной базы

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня, 23 ноября, в Минске (Беларусь) проходит очередной саммит ОДКБ. На мероприятии будут присутствовать главы всех стран-участниц организации, кроме Армении.

О том, что он не поедет на саммит в Минск, премьер Армении Никол Пашинян заявил еще в середине текущего месяца. Свою позицию он аргументировал недовольством ОДКБ в целом и, в частности, Россией, которая якобы не выполнила свои союзнические обязательства (речь идет о защите Нагорного Карабаха, от которого сам Ереван решил отказаться). Кроме того, Пашинян заявил, что тем самым Армения «дает время для размышлений», как себе, так и членам организации.

Стоит отметить, что на основании последнего высказывания, некоторые эксперты сделали вывод, что власти Армении намерены прекратить участие своей страны в организации. Кроме того, появились предположения, что Ереван будет настаивать на выводе 102-й российской военной базы. Тем более, что ранее премьер страны заявлял, что Армения ищет новых партнеров по безопасности.

Напомним, что 102-я российская военная база имеет гарнизоны в Гюмри и Ереване. Единственная в Закавказье военная база РФ создана для защиты Армении от внешних угроз и по договору будет действовать до 2044 года. Что характерно, армянские власти не имеют права разрывать вышеупомянутое соглашение в одностороннем порядке.

Впрочем, исходя из недавнего заявления МИД Армении, страна не будет выходить из ОДКБ и не планирует вывод 102-й российской военной базы. Хотя, стоит напомнить, что Пашинян ранее и заявлял о ее бесполезности для его страны.

К слову, о последнем. В ходе сегодняшнего заседания кабмина Армении, как раз в момент выступлении Пашиняна, на короткое время погас свет. Сначала армянский премьер выглядел несколько растерянно. Но затем решил воспользоваться данной ситуацией и напомнить, что в стране существует проблема с энергосистемой, и этот вопрос не решается.

Разве можно десять лет давать одно и то же поручение?

— возмутился Пашинян.

При этом стоит отметить, что на своем посту действующий премьер Армении находится лишь пять лет. Считает работу как год за два?..

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