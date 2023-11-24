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Военное обозрение

Канадские танки Leopard 2A4MCAN прибыли в Латвию

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Источник изображения: topwar.ru

Канадская армия развернула в Латвии танковое подразделение, призванное усилить присутствие НАТО в Восточной Европе.

15 ОБТ Leopard 2A4MCAN в сопровождении вспомогательного персонала и оборудования прибыли 10 ноября

- указывается в издании CTV News 21.

О намерении перебросить войска в Прибалтику было объявлено военным ведомством страны в июне «в рамках ответа Канады на вторжение России на Украину».

Танки Leopard 2A4M, которые считаются передовыми в составе бронетанкового парка страны, были выбраны исходя из соображений огневой мощи, брони и мобильности

- пояснили в Минобороны.

В июле канадское правительство пообещало выделить $2,6 млрд на расширение миссии вооруженных сил страны в Центральной и Восточной Европе в течение следующих трех лет. В настоящее время в Латвии дислоцировано около 1000 военнослужащих вооруженных сил страны. Это число планируется увеличить до полноценной бригады из 2200 бойцов к 2026 году.

Текущий танковый парк Канады состоит из 82 Leopard 2, находящихся в строевых частях, в том числе 42 2A4, 20 2A4M и 20 2A6M, а также еще 52 Leopard 1C2, пребывающих на хранении.

Танки Leopard 2A6M в настоящее время проходят программу модернизации (в количестве 20 машин), направленную на замену важнейших компонентов башни, таких как оптика и СУО. Цель состоит в стандартизации модификаций 2A4M и 2A6M, при этом последний сохраняет более длинную 120-мм пушку L55.

Leopard 2A4M, или 2A4MCAN, является канадской модернизированной версией немецкого 2A4. Данная модификация сохраняет 120-мм гладкоствольную пушку, способную стрелять различными типами боеприпасов с максимальной эффективной дальностью стрельбы более 4000 м. Усовершенствованная СУО способствуют точному ведению огня, особенно на больших дистанциях.

2A4M имеет улучшенную защиту за счет усовершенствованной композитной и модульной брони. Оснащенный двигателем мощностью 1500 л.с. в сочетании с улучшенной системой подвески, 2A4MCAN может развивать максимальную скорость около 65 км/ч с дальностью действия около 550 км.

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Страны
Канада
Латвия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Проекты
NATO
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