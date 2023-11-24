Западная пресса: Израиль впервые применил лазерную систему Iron Beam для поражения запущенных из Газы ракет

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ЦАХАЛ впервые применил боевую лазерную систему Iron Beam («Железный луч») для поражения ракет, запущенных из Газы.

Об этом сообщается в издании Newsweek, указывая, что новый зенитный комплекс проявил себя, несмотря на то, что его принятие на вооружение ожидалось только через несколько лет.

Впервые в мире лазерная система, разработанная в Израиле, смогла перехватить ракету

- заявляется в местной прессе.

Iron Beam, разработанный Rafael, является высокоэнергетической лазерной установкой с мощностью 100 кВт, способной перехватывать воздушные цели на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров. Как поясняет разработчик, он имеет возможность сбивать на малой дальности различный спектр угроз, таких как ракеты, артснаряды и беспилотники.

Ранее эксперты скептически оценивали противовоздушные возможности лазерных систем в целом и Iron Beam в частности. Как указывается в западной прессе, сомнения в их эффективности вызывал ряд факторов. Во-первых, в отличие от ракеты, которая взрывается сразу после сближения с целью, лазеру требуется несколько секунд контакта с объектом, чтобы создать достаточно энергии для его уничтожения. Во-вторых, ракеты или снаряды могут быть покрыты термостойким материалом, что сделает лазерное оружие бесполезным. В-третьих, лазер не сможет работать при плохих погодных условиях.

Впрочем, никаких свидетельств подтверждения успешной работы Iron Beam по перехвату палестинских ракет на данный момент предоставлено не было.