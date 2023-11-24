Шойгу заявил, что системы безопасности в ОДКБ находятся в высокой степени готовности

По словам главы Минобороны, они укрепляются с учетом опыта специальной военной операции

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Системы безопасности, в том числе ПВО, стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) находятся в высокой степени готовности, они укрепляются с учетом опыта специальной военной операции, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Готовность очень высокая, мы продолжаем делать все для того, чтобы наши совместные системы противовоздушной обороны с каждым государством - членом ОДКБ - мы их укрепляем, усиливаем, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", - сказал глава оборонного ведомства.

"Тем более что мы периодически это проверяем, проводим учения на разных полигонах, в разных странах - членах ОДКБ", - отметил Шойгу.

Министр обороны РФ, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - среди членов делегации, которая сопровождает президента РФ Владимира Путина на саммите ОДКБ в Минске.

В 2023 году совместная подготовка органов управления и формирования сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ была направлена на совершенствование механизмов принятия и реализации совместных решений в интересах локализации вооруженных конфликтов, стабилизации обстановки и поддержания мира и безопасности в зоне ответственности организации, говорится в материалах Кремля к саммиту объединения в Минске. В 2023 году проведено несколько учений, в частности, "Взаимодействие", специальные учения сил и средств разведки "Поиск" и другие.