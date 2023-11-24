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Военное обозрение

«Козырьки» могут нанести вред»: в польской прессе раскритиковали установку защитных решеток на израильские танки Merkava Mk4

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Источник изображения: topwar.ru

После вторжения ЦАХАЛ в Газу многие израильские бронемашины были оборудованы «козырьками» - защитными конструкциями из решеток, которые прикрывают верхнюю полусферу техники.

Как указывается в польском издании Defence24, использование этих экранов может быть оправдано в случае их монтажа на танки Merkava Mk3, башня которых защищена обычной гомогенной стальной броней.

Однако совсем иначе это решение выглядит в отношении модификации Mk4

- полагает автор.

С его слов, Merkava Mk4 имеет башню, прикрытую модулями композитной брони толщиной 200-300 мм с внутренними реактивными элементами. Защищают они и люки командира с наводчиком.

В этом случае дополнительная защита в виде «козырька» является излишней, и даже может нанести больше вреда, чем пользы

- отмечается в прессе, критикуя это техническое решение.

В качестве недостатков, возникающих при установке защитных решеток, называются ограничение видимости членов экипажа в башне, трудности с использованием дополнительного вооружения, такого как пулеметы, и проблемы с эвакуацией из машины, хотя в Merkava имеется большой люк в задней части корпуса.

Как полагает автор, установка «козырьков» на Merkava Mk4 может быть в основном направлена на защиту от гранат, сброшенных с БПЛА, оборудования, расположенного на башне (например, прицелов командира и наводчика).

Как указывает автор, в израильской армии после вторжения в Газу можно заметить, как минимум, два вида «козырьков». Более импровизированный вариант, сделанный из имеющихся под рукой материалов, монтируется на Mk3. Второй тип кажется более стандартизированным и устанавливается на Mk4. Возможно, что он был разработан и изготовлен силами мастерских одной из воинских частей, использующей эти танки.

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Merkava
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