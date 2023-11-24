«Застала украинских солдат врасплох»: в западной прессе оценили новую тактику применения ракетного комплекса «Искандер-М»

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Российские военные начали наносить двойной удар оперативно-тактическими ракетами комплекса «Искандер-М», чтобы повысить эффективность поражения целей на украинском фронте.

Как указывается в издании Army Recognition, новая тактика применения ОТРК сводится к одновременному запуску по одному объекту нескольких ракет и спустя некоторое время нанесению дополнительного удара. Так, при недавнем уничтожении базы ВСУ в Запорожской области по ней отработали сначала две ракеты, а затем прилетела еще одна «контрольная», когда украинские военные скопились у места нанесения удара, что привело к дополнительным жертвам среди них.

Изменение в тактике застало врасплох украинских солдат, которые привыкли к одиночным ракетным атакам

- говорится в западной прессе, давая оценку новую подходу российских ракетчиков.

Со своей стороны отметим, что новый тактический прием предусматривает больший расход ракет. Их «кучное» применение косвенно свидетельствует о том, что отечественная оборонная промышленность нарастила объемы поставок ОТР в войска. Появление в арсеналах российских войск большего числа ракет дало возможность наносить «залповые» удары и добивать противника «контрольным» пуском.