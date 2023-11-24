Войти
Военное обозрение

«Застала украинских солдат врасплох»: в западной прессе оценили новую тактику применения ракетного комплекса «Искандер-М»

463
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные начали наносить двойной удар оперативно-тактическими ракетами комплекса «Искандер-М», чтобы повысить эффективность поражения целей на украинском фронте.

Как указывается в издании Army Recognition, новая тактика применения ОТРК сводится к одновременному запуску по одному объекту нескольких ракет и спустя некоторое время нанесению дополнительного удара. Так, при недавнем уничтожении базы ВСУ в Запорожской области по ней отработали сначала две ракеты, а затем прилетела еще одна «контрольная», когда украинские военные скопились у места нанесения удара, что привело к дополнительным жертвам среди них.

Изменение в тактике застало врасплох украинских солдат, которые привыкли к одиночным ракетным атакам

- говорится в западной прессе, давая оценку новую подходу российских ракетчиков.

Со своей стороны отметим, что новый тактический прием предусматривает больший расход ракет. Их «кучное» применение косвенно свидетельствует о том, что отечественная оборонная промышленность нарастила объемы поставок ОТР в войска. Появление в арсеналах российских войск большего числа ракет дало возможность наносить «залповые» удары и добивать противника «контрольным» пуском.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Похожие новости
15.10.2021
Эксперт назвал смешным требование США убрать «Искандеры» из Европы
22.11.2019
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
28.03.2019
Бюджет великого противостояния: сколько денег нужно Пентагону
25.08.2016
В ЮВО, Абхазии и Южной Осетии начались масштабные военные учения
16.06.2015
Россия ответит на «самый агрессивный шаг» Пентагона и НАТО
11.12.2013
Вернуть доверие общества
21.11.2011
Минобороны примет на вооружение РСЗО типа "Смерч", "Ураган" и "Град"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 08:49
  • 56889
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 08:13
  • 26
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 24.11 05:25
  • 49
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.11 02:30
  • 1
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 24.11 02:24
  • 1
«Схож с российским патрульным кораблем»: на китайской верфи замечен ранее неизвестный тип «стелс»-корвета
  • 24.11 02:19
  • 1
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 24.11 02:08
  • 1
Программа создания новой британской БМП Ajax продолжает буксовать
  • 24.11 01:45
  • 2
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией
  • 24.11 01:35
  • 2
Самарские студенты начали сбор электронных сигарет для отправки их элементов в зону СВО
  • 24.11 01:27
  • 1
В Норвегии рассказали о разработке снарядов с рекордной дальностью
  • 24.11 01:16
  • 1
«Торнадо» после «Урагана»: российскую артиллерию ждет перевооружение
  • 24.11 00:55
  • 5
Военно-технические аспекты СВО
  • 23.11 21:52
  • 1
Авиация и прорыв подготовленной обороны
  • 23.11 19:42
  • 277
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.11 17:29
  • 10
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота