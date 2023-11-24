Швейцария подписала контракт на продажу Германии 25 танков Leopard 2

ЦАМТО, 23 ноября. Швейцарское агентство Armasuisse и немецкая компания Rheinmetall подписали 23 ноября контракт на продажу Берном 25 танков Leopard 2 Берлину спустя сутки после получения разрешения от правительства Швейцарии.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.

Накануне, 22 ноября, Швейцария разрешила продажу Германии 25 танков Leopard 2A4, которые нельзя будет реэкспортировать на Украину. Пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш уточнил "РИА Новости", что Германия дала Швейцарии письменное обещание не отправлять на Украину 25 танков Leopard 2, проданных Берном.

"После получения разрешения на экспорт 25 танков типа Leopard 2, выданного федеральным советом, агентство Armasuisse и немецкая компания-производитель Rheinmetall Landsysteme GmbH подписали договор купли-продажи. Помимо продажи танков, этот договор включает заказы для швейцарской промышленности, а также льготы для действующего парка Leopard 2 швейцарской армии", – говорится в документе.

Ведомство добавляет, что контракт предусматривает, что компания Rheinmetall быстро приступит к перевозке 25 танков в Германию по железной дороге. Сумма контракта в заявлении не уточняется.