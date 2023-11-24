Лукашенко: ОДКБ остается неотъемлемой частью обеспечения безопасности

Лукашенко: ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности
МОСКВА, 23 ноября/ Радио Sputnik. МОСКВА, 23 ноября/ Радио Sputnik. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Кроме того, напомнил он, страны ОДКБ провели комплекс учений по укреплению военной составляющей организации.
Белорусский президент отметил, что на повестке сессии стоят актуальные проблемы международной и региональной безопасности.
"Надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в зоне ответственности организации, как в целом в мире, так и в регионе. Необходимо найти новые решения по укреплению безопасности наших государств", – продолжил он.
Лукашенко добавил, что сегодня также планируется подвести итоги деятельности ОДКБ за 2023 год.
Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ. В организацию входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее проинформировал Лукашенко в телефоном разговоре, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.
Радио Sputnik сообщало, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск на заседание стран ОДКБ.