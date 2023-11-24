Лукашенко: ОДКБ остается неотъемлемой частью обеспечения безопасности

Лукашенко: ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности

МОСКВА, 23 ноября/ Радио Sputnik. МОСКВА, 23 ноября/ Радио Sputnik. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Стремительным в плане развития геополитической обстановки был год. Соответственно, и график нашей работы был напряженным. Начиная с весны Беларусь практически ежемесячно принимала мероприятия по линии ОДКБ: Совет Парламентской Ассамблеи, затем межсессионные заседания уставных органов на министерском уровне, координационные встречи руководства профильных государственных органов государств – членов ОДКБ по противодействию транснациональным угрозам, таким как наркотрафик, нелегальная миграция, чрезвычайные ситуации, вызовы в сфере биологической безопасности, кибербезопасности", – сказал Лукашенко на открытии сессии Совета ОДКБ в Минске.

Кроме того, напомнил он, страны ОДКБ провели комплекс учений по укреплению военной составляющей организации.

"Другими словами, наша организация остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее государств-членов и Евразийского региона в целом", – цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Белорусский президент отметил, что на повестке сессии стоят актуальные проблемы международной и региональной безопасности.

"Надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в зоне ответственности организации, как в целом в мире, так и в регионе. Необходимо найти новые решения по укреплению безопасности наших государств", – продолжил он.

Лукашенко добавил, что сегодня также планируется подвести итоги деятельности ОДКБ за 2023 год.

Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ. В организацию входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее проинформировал Лукашенко в телефоном разговоре, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.

Радио Sputnik сообщало, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск на заседание стран ОДКБ.