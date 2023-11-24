"Начинают понимать". Назван настоящий враг ВСУ в зоне спецоперации

InfoBRICS: все больше солдат ВСУ считают правительство Украины своим врагом

Украинцы постепенно осознают, что их главный противник — это правительство Зеленского, пишет автор статьи для InfoBRICS. Перебежчиков в ВСУ все больше, и это вполне понятно: неонацистская хунта использует живых людей как пушечное мясо против непобедимой российской армии.

Драголюб Боснич

Любой, кто следит за конфликтом на Украине, знает, что киевский режим переживает своего рода крах с самого начала российской спецоперации. В частности, об этом свидетельствует состояние ВСУ: военное командование Украины насильно отправляет сотни тысяч призывников на верную смерть или как минимум "обеспечивает" им такие ранения, которые навсегда изменят всю их жизнь. В результате многие солдаты просто потеряли всякое чувство принадлежности к украинскому государству, а некоторые даже перебежали в лагерь противника — присоединились к российским войскам для борьбы с неонацистской киевской хунтой. Однако в последние недели скорость, с которой развиваются проблемы ВСУ, растет в геометрической прогрессии, особенно по мере того, как Соединенные Штаты, главный покровитель киевского режима, переключают свое внимание на Ближний Восток. Наконец осознав, что он не может победить Москву, Вашингтон ищет "более управляемых" врагов в другом месте.

Многие на Украине понимают, что скоро их страну бросят на произвол судьбы, так что пора задуматься о способах выживания. Так, неонацистская хунта все больше сторонится высокопоставленных офицеров ВСУ, поскольку разногласия между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ генералом Валерием Залужным обостряются. Их давняя размолвка приняла новые обороты после того, как 6 ноября был убит помощник Залужного Геннадий Частяков. Неделю спустя местные СМИ сообщили, что Зеленский пошел еще дальше: министр обороны Рустем Умеров объявил, что готовит запрос на отставку командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева. Дополнительные подробности об их возможном увольнения министерство обороны Украины пока не разглашало (19 ноября стало известно, что Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ и вместо Татьяны Остащенко назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука, а 21 ноября СМИ сообщили, что в Киеве пока не приняли решения об отставке командующих направлениями ВСУ — Прим.ИноСМИ).

Зеленский пытается сохранить свою власть, осуществляя перестановки кадров не только внутри военного командования ВСУ. Так, 17 ноября он уволил Александра Тарасовского, заместителя главы Службы внешней разведки после того, как последний пожаловался на слежку за ним со стороны своих коллег. Все это усугубляет общую атмосферу недоверия в Киеве, а также усиливает фракционность. Это, в свою очередь, влияет на единство Украины, особенно на сплоченность в ВСУ, высокопоставленные офицеры которых все больше отдаляются от Зеленского и его окружения. В ночь на 18 ноября это даже привело к тому, что один действующий летчик ВСУ совершил перелет на российскую сторону. Согласно различным военным источникам, перелет был организован российскими спецслужбами. Более детальная информация пока не раскрывается, но, похоже, украинский летчик является старшим офицером ВСУ.

Местные источники даже утверждают, что он является командиром крыла, который оставался лояльным российской стороне с самого начала СВО и даже продолжал предоставлять жизненно важную информацию Москве. Разведывательная операция была раскрыта Кириллом Федоровым, известным российским военным блогером, и летчиком вертолета Ка-52 "Аллигатор" Алексеем Воеводой. Судя по всему, Воевода принимал активное участие в организации этого перелета. Сообщается, что украинский летчик вылетел в Россию на советском истребителе Су-27. Сейчас военнослужащий проходит консультации с Федеральной службой безопасности. Вероятно, он мог раскрыть информацию о местоположении нескольких ключевых украинских аэродромов, которые в настоящее время используются армией неонацистской хунты. Летчик также мог раскрыть данные возможностях ВСУ, их оборонительных сооружениях, логистике, военной технике и так далее.

Полученные разведданные помогут российским военным лучше понять командную структуру различных подразделений сил киевского режима, а также узнать о применяемом ВСУ вооружении и, самое главное, кто именно отдает им приказы.

Это событие произошло на фоне катастрофического завершения широко разрекламированного "контрнаступления" украинской армии против российских вооруженных сил. Вполне ожидаемо, что эта операция закончилась провалом ВСУ, которые понесли большие потери: десятки тысяч солдаты были убиты, ранены или пропали без вести, также были зафиксированы случаи, когда украинцы массово сдавали в плен русским. Как упоминалось ранее, значительное число украинских военнопленных даже присоединились к российским вооруженным силам, чтобы не служить натовским марионеткам в Киеве, хотя у них был гораздо более простой и безопасный вариант —официально оставаться военнопленными до конца СВО.

В то же время западные политики продолжают уделять больше внимания ближневосточной повестке. Они в том числе наращивают военную помощь Тель-Авиву и даже перебрасывают наемников с Украины в Израиль. Особенно страдает боевая авиация, поскольку она быстро теряет летчиков и самолеты, которых не только становится все меньше, но и заменить их практически невозможно.

Тем временем киевский режим продолжает использовать принудительно призванных украинцев в качестве пушечного мяса, "любезно" предоставляя им препараты для притупления чувств. Такое обращение, на грани геноцида, со стороны украинского государства вынуждены терпеть абсолютно все, даже люди с тяжелыми физическими и психическими заболеваниями. Удивительно, но даже для беременных женщин исключение не делается. В сочетании с распространяющейся торговлей детьми эти действия только способствуют неумолимому демографическому коллапсу на Украине.

По мере того как многие украинские солдаты все больше осознают, что неонацистская хунта [киевский режим] является их истинным врагом, их боевой дух и желание воевать падают, что еще более усугубляет и без того шаткое положение правительства Украины на поле боя. Численность лояльных Зеленскому войск быстро сокращается из-за борьбы на истощение, в которой просто невозможно победить российскую армию, доминирующую почти во всех ключевых сферах, будь то артиллерия, ударные средства большой дальности, авиация, беспилотники, радиоэлектронная борьба и так далее.

Крайне маловероятно, что неонацистская хунта сможет сохранить свои оперативные возможности в такой ситуации, в то время как ее способность вести переговоры была утрачена в тот момент, когда она сорвала уже подписанное мирное соглашение еще в марте прошлого года. Со своей стороны, Москва может легко продолжить спецоперацию и даже усилить давление на противника сразу на нескольких направлениях боевых действий.

Автор: Драго Боснич (Drago Bosnic) — независимый геополитический и военный аналитик.