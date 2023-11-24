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Президент Чехии Петр Павел призвал армии стран НАТО готовится к конфликту "высокой интенсивности", назвав Россию "главной угрозой" для Европы. С таким заявлением политик выступил на встрече глав стран "Вышеградской четверки", куда кроме Чехии также входят Словакия, Польша и Венгрия.

По мнению чеха, в результате конфликта с Украиной России был нанесен "большой ущерб", только на восстановление экономики "потребуются годы". Тем не менее Россия для Европы является "главной угрозой", ее необходимо воспринимать серьезно и готовится к конфликту "высокой интенсивности". Павел подчеркнул, что армия Чехии готовится к войне с Россией и посоветовал другим странам НАТО заняться тем же. Сейчас стоит главная задача - это не дать России выиграть в войне с Украиной.

Не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе. Из этого следует необходимость реалистично готовиться к такой угрозе (...) Все армии серьезно относятся к ней, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе

- заявил чешский лидер добавив, что в НАТО не хотели бы такого развития событий.

Ранее Петр Павел призвал западные страны продолжить поддерживать Украину до того момента, пока в Киеве сами не примут решение закончить конфликт с Россией. При этом он признал, что у украинской армии нет шансов в противостоянии с российской, поэтому уже в начале следующего года возможны переговоры о мирном урегулировании конфликта. В то же время, киевская хунта не намерена идти на диалог с Москвой, пока российские войска не будут выведены на "границы 1991 года". Зеленский пытается убедить Запад не бросать его, обещая "грядущие победы" и "капитуляцию" России.