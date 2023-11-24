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ТАСС

В Роскосмосе подтвердили перенос запуска спутника "Ресурс-П" на начало 2024 года

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Спутник "Ресурс-П"
Спутник "Ресурс-П".
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin

Ранее такая возможность только упоминалась

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Запуск спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) высокого разрешения "Ресурс-П" планируется в начале следующего года, а не в конце этого, как планировалось ранее. Об этом сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

"Планируется запуск космического аппарата высокого разрешения - "Ресурс-П" №4 в начале 2024 года", - сказал Хайлов, слова которого приводит пресс-служба Роскосмоса.

В июне глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщал о планах запустить спутник высокодетальной съемки в конце этого года. В ноябре возможность переноса упомянул заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Валерий Заичко.

Космические аппараты "Ресурс-П" предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Срок активного существования на орбите составляет пять лет. 

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