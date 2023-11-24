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ТАСС

Фрегат "Адмирал Головко" вернулся на Балтику для ревизии после госиспытаний

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Фрегат "Адмирал Головко"
Фрегат "Адмирал Головко".
Источник изображения: Лев Федосеев/ ТАСС

По словам источника, фрегат штатно отработал пуски основным ракетным оружием

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 постройки "Северной верфи" вернулся на Балтику для ревизии после завершения государственных испытаний. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Фрегат "Адмирал Головко" штатно отработал пуски основным ракетным оружием в ходе государственных испытаний на севере России и возвращается для ревизии перед передачей ВМФ на "Северную верфь", - сказал собеседник агентства. Незадолго до этого в сети появились фотографии, свидетельствующие о том, что фрегат прошел Датские проливы.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как ранее сообщил ТАСС глава "Северной верфи" Игорь Орлов, госиспытания фрегата должны были завершиться в "ближайшие недели".

31 марта в Минобороны РФ сообщили, что "Адмирал Головко" прибыл на главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и государственных испытаний, а также выполнения испытательных стрельб на полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщал ТАСС, что новейший ракетный фрегат планируется к передаче Военно-морскому флоту РФ в текущем году.

"Адмирал Головко" - третий корпус проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" (все - постройки "Северной верфи") несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Корабли являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс". Фрегат "Адмирал Горшков" принимал участие в испытаниях гиперзвуковых ракет "Циркон". 

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Россия
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