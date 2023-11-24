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Военное обозрение

«Расходы не беспокоят немецких разработчиков»: новая самоходка RCH 155 в разы дороже аналогов

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Источник изображения: topwar.ru

Современная западная конструкторская мысль следует своеобразному тренду при создании новых изделий военного назначения. В ряде случаев продукт выходит с изъянами, и чтобы их прикрыть на него «навешиваются» различные высокотехнологичные системы. Это позволяет разработчикам заявлять о «большом прорыве» и «революции на поле боя», игнорируя слабые места созданного ими изделия, вместо того, чтобы распрощаться с ним, сделать выводы и с их учетом запустить новый проект.

В итоге возникают такие дефективные программы как БМП Puma, Ajax, до сих пор не принятые на вооружение, несмотря на годы разработок и массу вложенных средств. По их же пути идут, к примеру, последняя модернизация британского танка Challenger 3 и новая немецкая колесная самоходка RCH 155 от KMW.

Как указывается в издании Meta-defense, RCH 155 из-за большой массы, составляющей примерно 40 тонн, и ряда конструктивных решений получила ограниченную мобильность. Однако конструктора решили сделать из нее «революционный продукт», придав возможность вести огонь в движении. Это потребовало оснащения самоходки высокотехнологичным оборудованием, что привело к усложнению системы, затягиванию сроков ее разработки и росту стоимости изделия.

Как поясняется в издании, RCH-155 в 3-4 раза дороже французской САУ аналогичного типа Caesar Mk2 6x6. Берлин планирует потратить в ближайшие годы €1,3-1,4 млрд на приобретение 70-80 самоходок RCH-155. После вычета затрат на разработку, цена за единицу должна составлять от €15 до 18 млн. К примеру, гусеничная САУ Pzh 2000 стоит около €19 млн, а ее южнокорейский конкурент K9 – $12 млн.

Эти расходы, похоже, не особенно беспокоят людей по ту сторону Рейна. Напомним, что ранее докладчик комитета по обороне бундестага Андреас Шварц заявил, что он предпочел бы купить Audi, а не Peugeot, указывая на большие компетенции немецкой промышленности

- отмечается в издании.

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Страны
Германия
Южная Корея
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