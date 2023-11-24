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ЦАМТО

Словакия завершает процедуру приобретения ПЗРК и ЗРК средней дальности

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ПЗРК RBS-70 NG
ПЗРК RBS-70 NG.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 23 ноября. Минобороны Словакии одобрило несколько проектов по закупке зенитных ракетных комплексов ближнего действия и средней дальности, а также стрелкового вооружения.

Издание Euro-SD.com публикует выдержки из документов МО Словакии, представленных словацким обозревателем Мартином Смисеком, которые ранее не освещались в открытой прессе.

В частности, на заседании 4 октября 2023 года правительство Словацкой Республики одобрило проведение переговоров по поставке новых зенитных ракетных комплексов в рамках первого этапа модернизации наземной системы противовоздушной обороны. Кроме того, на том же заседании Минобороны Словакии проинформировало правительство о закупке автоматических винтовок в США рамках программы "Иностранное военное финансирование" (FMF).

Как напоминает М.Смисек, 31 мая 2023 года МО Словакии разослало запросы о предложении послам 11 выбранных стран, имеющих соответствующий производственный потенциал для поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и мобильных зенитных ракетных комплексов средней дальности (MRSAM-M). Крайний срок приема тендерных предложений – 31 июля 2023 года.

Всего было получено четыре предложения от четырех стран по ПЗРК и четыре предложения от трех стран – по MRSAM-M. В августе 2023 года проектная группа, состоящая примерно из 60 экспертов МО Словакии, оценила заявки на основе заранее объявленных критериев оценки в области технических возможностей (удельный вес критерия: 35%), закупочной цены (15%), стоимости жизненного цикла (25%), сроков поставки (15%), подготовки расчетов (5%), привлечение отечественной промышленности (5%).

В представленной ниже разбивке представлены предложения по ПЗРК (количество предложенных единиц; суммарная оценка по критериям в процентах; общая стоимость пакета в млн. евро):

Saab Dynamics (Швеция) RBS-70 NG: 12 ед. (86%), 39,514 млн. евро;

MESKO (Польша) "Перун": 36 ед. (76%), 65,883 млн. евро;

MBDA (Франция) "Мистраль-3": 12 ед. (75%), 35,0 млн. евро;

LIG Nex1 (Республика Корея) "Чирон": 12 ед. (72%), 30,952 млн. евро.

Результаты оценки поступивших предложений по МРСАМ-М:

Israel Aerospace Industries (Израиль) Barak MX: 3 ед. по 8 ракет каждая (95%) 128,102 млн. евро;

Rafael Advanced Defense Systems (Израиль) SPYDER: 3 ед. по 8 ракет каждая (84%) 149,534 млн. евро;

Diehl Defence (Германия) IRIS-T SLM: 4 ед. по 8 ракет каждая (72%) 200,339 млн. евро;

MBDA (Франция) VL MICA: 3 ед. по 4 ракеты каждая (65%) 169,226 млн. евро.

Предложение Польши по ПЗРК заняло второе место в оценке МО Словакии, однако оно обеспечивает значительное оперативное преимущество за счет трехкратного количества пусковых установок по сравнению с другими предложениями, а также боеприпасов. Более того, это было единственное предложение по ПЗРК, концептуально схожее с имеющимися 9К38 "Игла". Таким образом, МО Словакии должно начать переговоры с правительством Польши по подготовке необходимых контрактных документов для приобретения 36 систем "Перун".

Система Barak MX компании Israel Aerospace Industries (IAI) заняла первое место в категории MRSAM-M и правительство Словакии предоставило Минобороны страны разрешение на ведение переговоров с Израилем по поставке одной системы данного типа.

Как отмечается, в случае с ПЗРК и MRSAM-M проекты контрактных документов необходимо будет представить на утверждение правительству Словацкой Республики перед подписанием финального контракта.

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Страны
Германия
Израиль
Польша
Словакия
США
Франция
Швеция
Южная Корея
Продукция
RBS-70
Игла ЗРК
Мистраль (Mistral)
Компании
IAI
Leonardo
LIG Nex1
MBDA
MESKO
Rafael
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