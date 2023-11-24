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Интерфакс-АВН

Корабли России и Индии выполнили артиллерийские стрельбы на учении в Бенгальском заливе

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"Адмирал Трибуц"
"Адмирал Трибуц".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Корабли ВМФ России и ВМС Индии выполнили практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в ходе учения в Бенгальском заливе, сообщил Тихоокеанский флот РФ в четверг.

"В Бенгальском заливе завершилось двухдневное российско-индийское военно-морское учение. Российскую Федерацию на нём представляли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота. От ВМС Индии были задействованы эсминец "Ранвиджай" и корвет "Килтан", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

"В ходе учения по организации обороны совместного отряда кораблей от средств воздушного нападения условного противника выполнена ночная артиллерийская стрельба по воздушным мишеням. Артиллерийский огонь также велся по морской цели", - сказано в сообщении.

По словам российских военных, корабли России и Индии выполнили совместное маневрировали и провели тренировки по связи.

"Экипажи совершенствовали навыки пополнения запасов на ходу, а летчики вертолёта ВМС Индии осуществили посадку на палубу корабля ВМФ России. Российские летчики, в свою очередь, отработали заходы на посадку на индийский эсминец", - сообщил Тихоокеанский флот.

"Полностью выполнив все задачи, поставленные на учение, экипажи кораблей ВМФ России и ВМФ Индии провели в Бенгальском заливе церемонию прощания. Корабли, двигаясь параллельным курсом, поблагодарили друг друга за совместную работу", - говорится в сообщении.

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Индия
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Адмирал Трибуц
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