Израильские власти сообщили, что в регионе будет развернут еще один французский плавучий госпиталь

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Представители израильского управления по координации действий правительства на палестинских территориях сообщили, что армия Франции планирует в ближайшее время развернуть в регионе второй плавучий госпиталь, предназначенный для оказания медицинской помощи мирному населению сектора Газа.

В опубликованном в соцсетях заявлении израильского ведомства утверждается, что плавучий госпиталь прибудет в регион из Франции в течение ближайших дней. По словам главы французского Минобороны Себастьена Лекорню, в качестве плавучего госпиталя будет использован десантный вертолетоносец Dixmude, который станет вторым судном подобного класса, направленным к побережью палестинского анклава. Месяцем ранее французские власти уже направили туда способный выполнять функции плавучего госпиталя вертолетоносец Тonnerre с гуманитарным грузом.

Также сообщается, что, по информации американского издания Politico, в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что во время гуманитарной паузы в секторе Газа, журналистам будет предоставлен широкий доступ на территорию палестинского анклава, где они получат возможность воочию убедиться в наличии тяжелых последствий израильских бомбардировок.

В Белом доме считают это крайне нежелательным для Тель-Авива последствием временного прекращения огня, поскольку после этого по мировым СМИ вероятно разнесутся материалы, в которых действия израильской армии будет выглядеть крайне неприглядно.