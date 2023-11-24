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ЦАМТО

За время проведения СВО экипаж бронепоезда "Енисей" сопроводил более 120 воинских эшелонов

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Бронепоезд «Енисей» способен поражать воздушные цели, вести наземный бой, разминировать и восстанавливать железнодорожное полотно, вести техническую разведку. Кадр из видео Министерства обороны РФ
Бронепоезд «Енисей» способен поражать воздушные цели, вести наземный бой, разминировать и восстанавливать железнодорожное полотно, вести техническую разведку. Кадр из видео Министерства обороны РФ.

ЦАМТО, 23 ноября. На одном из полигонов тыловой зоны СВО военные железнодорожники ЦВО продолжают совершенствовать боевые навыки в применении штатного вооружения бронепоезда "Енисей". Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, также отрабатываются действия по прикрытию стратегически важных железнодорожных узлов и станций в зоне СВО.

Имеющаяся в штате бронепоезда боевая машина пехоты БМП-2 может быть использована не только как статичная огневая точка, но и в качестве подвижного огневого средства и транспорта для перевозки десанта. Получив команду, экипаж БМП-2 спускает бронемашину с платформы и, забрав десант, убывает в район действий условного противника, ведя огонь из автоматической 30-мм пушки и штатного вооружения стрелков. Условно блокировав диверсантов, стрелки закрепляются на местности. Затем огонь открывают расчеты крупнокалиберных спаренных зенитных установок ЗУ-23-2, станковых пулеметов НСВ "Утес" и 82-мм минометов.

Действия военнослужащих отрабатываются до автоматизма, чтобы при выполнении задач экипаж мог максимально эффективно предотвратить деятельность противника.

За время проведения СВО экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Военные железнодорожники Центрального военного округа восстановили движение на железнодорожных участках протяженностью около 300 км, свыше 3 тыс. км путей расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено 7 малых и средних мостов.

Справочно:

Поезд имеет бронированное покрытие, на платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.

Поезд оснащен новейшей техникой и предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
Компании
Минoбороны РФ
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