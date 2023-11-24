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Названо разрешение запущенного КНДР первого разведспутника

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

Недавно запущенный первый разведывательный спутник КНДР способен различать объекты размером в метры, что хуже характеристик аналогичных космических аппаратов западных стран. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает японская газета Asahi.

Издание отмечает, что разрешающая способность северокорейского спутника оценивается в интервале от одного до десяти метров, тогда как американские коммерческие космические аппараты могут различать наземные объекты размером в полуметр.

Другой особенностью разведспутника КНДР называется его способность передавать изображения северокорейской стороне только в том момент, когда космический аппарат пролетает над Корейским полуостровом. Со ссылкой на экспертов издание уверяет, что для эффективного отслеживания ситуации в регионе Пхеньяну необходима группировка численностью в 40-50 разведывательных спутников.

Тем не менее опрошенные газетой специалисты сочли запуск КНДР первого разведспутника большим успехом для этой страны, который открывает дорогу к созданию космического оружия. Издание также напоминает, что японская и южнокорейская стороны пока не уверены в том, что запущенный в ноябре северокорейский разведспутник успешно функционирует.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын провел наблюдения за военными базами США с разведывательного спутника, запущенного недавно на околоземную орбиту.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
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