На верфи HHI заложен киль головного корвета для ВМС Филиппин

ЦАМТО, 23 ноября. На верфи Hyundai Heavy Industries (HHI) в Ульсане 22 ноября состоялась церемония закладки киля первого из двух 3200-тонных корветов УРО, предназначенных для ВМС Филиппин.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в ходе того же мероприятии была проведена церемония резки первой стали для строительства второго корвета серии.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года МНО Филиппин по результатам проведенного конкурса присудило контракт на строительство двух корветов для ВМС страны южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries. Подписание контракта с HHI состоялось в виртуальном формате 27 декабря 2021 года. Стоимость заказа составила 28 млрд. филип. песо (551 млн. долл.). Подробности контракта, включая спецификацию кораблей, не раскрывались.

Работы по строительству головного корвета серии начались в мае 2023 года. Как планируется, он будет спущен на воду в 2024 году. В октябре 2023 года стало известно, что Hyundai Heavy Industries намерена передать командованию ВМС Филиппин первый из двух заказанных корветов к 2025 году, а второй – к 2026 году.

Конструкция корветов ВМС Филиппин будет основана на платформе HDC-3100 компании HHI, но адаптирована к требованиям филиппинского флота. Длина корабля составит 118,4 м, ширина – 14,9 м, водоизмещение – 3200 т. Расчетная максимальная скорость – около 25 узлов, крейсерская скорость – 15 узлов, дальность хода – 4500 морских миль.

Проект HDC-3100 представляет собой улучшенный вариант фрегата HDF-2600, которые уже были проданы ВМС Филиппин и состоят на вооружении под наименованием "Хосе Рисаль". Корабли предназначены для противолодочной и противокорабельной борьбы, а также обеспечения противовоздушной обороны.

В базовой версии HDC-3100 может быть оснащен 16-контейнерной вертикальной пусковой установкой в носовой части, 76-мм артиллерийской установкой, зенитным артиллерийским комплексом в кормовой части, а также нести до восьми пусковых установок противокорабельных ракет. Ранее HHI подтвердила, что корветы ВМС Филиппин, будут оснащены противокорабельными ракетами, ВПУ и РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA).

С 2026 по 2028 гг. ВМС Филиппин также должны получить шесть новых патрульных кораблей OPV общей стоимостью 30 млрд. филип. песо, контракт на поставку которых был заключен с той же компанией HHI в июне 2022 года.