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Военное обозрение

Финская армия после поставок ВСУ восстанавливает потенциал за счет БТР XA-300

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Источник изображения: topwar.ru

Финские власти, открыто перейдя в лагерь НАТО после начала СВО, передали ВСУ бронетранспортеры Patria Pasi XA-180/185. Количество поставленной техники не называется, однако об этом можно судить по числу заказанных новых БТР XA-300 (ранее называвшихся Patria 6x6), которые призваны восстановить потенциал армии после оказанной киевскому режиму военной помощи.

В июне текущего года Минобороны страны приобрело 91 ед. XA-300 с опционом на еще 70 машин. Вместе с ним стоимость заказа составила €208 млн. Поставки первых единиц техники начнутся уже в этом году. Как указывается в финской прессе, с ними ознакомились офицеры, которые готовятся к обучению новых призывников эксплуатации этих машин.

В конечном итоге XA-300 должны заменить все XA-180/185, используемые в финской армии, поэтому можно ожидать покупки свыше 550 БТР. При этом старые бронемашины будут уходить на украинский фронт.

XA-300 – финский БТР 6x6, разработанный компанией Patria как преемник серии Sisu Pasi XA-180/185/200. Машина была создана на базе XA-200 с использованием элементов БТР Patria AMV 8×8. Экипаж состоит из двух человек, а десант может насчитывать до восьми бойцов. Броня должна обеспечивать уровень защиты от 2 до 4 в соответствии со стандартом STANAG 4569 (от пуль 7,62х39 мм, выпущенных с дистанции 30 м – 2-й уровень, или от пуль 14,5х114 мм с 200 м – 4-й уровень). В качестве силовой установки используется дизельный двигатель Scania AB DC 09 мощностью 400 л.с., что позволяет машине весом 24 тонны достигать максимальной скорости более 100 км/ч.

БТР может снаряжаться дистанционно управляемым боевым модулем или обитаемой башенной системой, оснащенной, например, крупнокалиберными пулеметами, гранатометами или автоматическими пушками различного калибра.

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Страны
Финляндия
Продукция
Rosomak КТО
Компании
Patria
Проекты
NATO
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