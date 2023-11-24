Американцы: "бесплатная поездка" в НАТО для европейцев закончилась

Европа усиленно перевооружается, и это связано не только с ее страхом перед Россией, пишет WP. На старом континенте обеспокоены возможностью возвращения на пост президента США Трампа, грозившего выходом Америки из НАТО. Читатели комментируют: "бесплатная поездка" для европейцев закончилась.

Ли Хокстадер (Lee Hockstader)

Польша создает одну из самых мощных армий Запада, намереваясь развернуть в войсках больше боевых танков, чем Великобритания, Франция, Германия и Италия вместе взятые.

В этой связи возникает вопрос: в стране, где детей так же мало, как солнца зимой, и чье население быстро сокращается, кто будет эксплуатировать новейшее вооружение, заказанное Варшавой, или даст армии десятки тысяч солдат, необходимых для запланированного удвоения численности польских вооруженных сил?

И еще: как лидеры Польши — и, в той или иной степени, других стран Европы — собираются справляться с неизбежными экономическими и политическими последствиями собственного крупного военного строительства на фоне действий Москвы и падения внимания Вашингтона к континенту?

Варшаве стоит отдать должное за наличие у нее стратегического здравомыслия. Она сталкивается с врагом в лице России, которая поработила ее на десятилетия после Второй мировой войны (после войны в Польше началось строительство социалистического общества, а в восстановлении и развитии национальной экономики большую помощь оказал Советский Союз. — Прим. ИноСМИ). В этом месяце главный помощник президента России Владимира Путина пригрозил ликвидировать "польскую государственность полностью" (вероятно, имеются в виду слова Дмитрия Медведева о том, что "история уже не раз выносился полякам вердикт: какими бы амбициозными ни были реваншистские планы, их крушение может потянуть за собой гибель всей польской государственности". — Прим. ИноСМИ).

И не забывайте, что Польша живет во враждебном окружении. Она граничит с Белоруссией, российской марионеткой (в представлении Запада все независимые страны, не поддерживающие политику США, но имеющие тесные связи с Россией, являются марионеткой Москвы. — Прим. ИноСМИ), Украиной, которую Путин полон решимости подчинить себе (целью спецоперации является защита людей и самой России от угроз, которые ей пытаются создать на ее же исторических территориях. — Прим. ИноСМИ), и Калининградом, российским форпостом, ощетинившимся оружием. Оборона была одной из немногих основных политических тем, которая не стала предметом споров на ожесточенных выборах в Польше в прошлом месяце.

"Революции в плане военных расходов не будет", — сказал мне Войцех Шацкий, политолог из Варшавы.

Тем не менее, Польша также является членом Организации Североатлантического договора и находится под защитой США и 29 других западных союзников, обеспечивающих ее оборону в случае нападения третьей силы. В Польше дислоцируются более 10 тысяч американских военнослужащих, а 80% западной военной техники, направляемой на Украину, проходит через польские транзитные пункты.

Так что же беспокоит Польшу?

Помимо рычания России, есть простое объяснение: Дональд Трамп.

Как сообщала New York Times, в 2018 году Трамп неоднократно заявлял своим помощникам в Белом доме, что хочет вывести Соединенные Штаты из НАТО. А этот шаг оставит блок без лидера и фактически выхолостит его.

"Было бы чрезвычайно опасно, если бы Америка отвернулась от Европы, и именно это беспокоит в связи с Трампом, — сказал мне один высокопоставленный европейский дипломат. — Все европейские министерства иностранных дел думают об этом".

Когда Трамп угрожал вывести Соединенные Штаты из НАТО, Польша тратила примерно 2% ВВП на оборону. В следующем году она намерена удвоить эту цифру. И, похоже, Варшава продолжит увеличивать военные расходы и дальше, особенно если военный конфликт на Украине затянется.

Почти ни одна другая страна НАТО, включая США, не тратит на оборону такой процент от ее валового внутреннего продукта. А вот Польша приближается к редкому израильскому уровню оборонных расходов (около 4,5% ВВП).

Вакханалия военных расходов Польши на самые современные истребители, ударные вертолеты, ракетные установки, системы ПВО и артиллерию, а также на танки вызвана растущей угрозой со стороны России, которая перевела свою собственную экономику на условия военного времени. Но наращивание сил в Варшаве также является страховкой от возможного возвращения Трампа в Белый дом и от вероятности того, что он бросит НАТО на произвол судьбы.

Эта перспектива вызывает тревогу по всей Европе.

В Германии, которая в течение многих лет отставала от других в расходах на оборону, канцлер Олаф Шольц на прошлой неделе объявил о том, что правительство приняло долгосрочную программу военного усиления страны стоимостью в десятки миллиардов долларов в год до 2030-х годов. Однако немецкая экономика хромает из-за спада, бюджет ограничен конституционными пределами внутреннего долга, а "дырявая" армия сталкивается с большими сложностями в пополнении своих рядов. Какие социальные программы обкорнают в Берлине, чтобы заплатить за более мощную новую армию?

Президент Эммануэль Макрон приступил к крупнейшему увеличению военных расходов Франции за полвека, выделив на это почти 450 миллиардов долларов до конца десятилетия. Это увеличит французский оборонный бюджет на треть. Одновременно с этим он предпринимает усилия, направленные на то, чтобы подтолкнуть Европу ко взятию ответственности за свою безопасность посредством улучшения координации военной промышленности и уменьшения зависимости от американского оружия и лидерства Вашингтона. Этот курс французского президента основывается на трезвой оценке: Соединенные Штаты, отвлеченные на Китай и стоящие перед возможностью возвращения Трампа, являются непредсказуемым союзником. Но макроновское видение европейской "стратегической автономии" пока дало мало плодов.

Еще есть Великобритания, чья армия, сокращавшаяся на протяжении десятилетий, сегодня оценивается одним из высших американских генералов "едва ли не как вооруженные силы второго порядка". И британские официальные лица поддерживают эту оценку. Они говорят, что запасы боеприпасов армии Великобритании иссякнут всего после нескольких дней войны. Но премьер-министр Риши Сунак исключил армию из своего списка главных приоритетов на этот год.

Устойчивое наращивание обороноспособности Европы существенно зависит от сильной экономики и здоровой демографии. А обе эти сферы на европейском континенте в наши дни выглядят очень нездорово. Во всей Европе отмечается низкая рождаемость. По имеющимся прогнозам, население Польши сократится к 2050 году на 10%. А темпы экономического подъема Европы после пандемии отстают от темпов экономического восстановления Соединенных Штатов.

Для того, чтобы финансировать спецоперацию на Украине, Россия перевела экономику на рельсы военного времени. Будучи авторитарным государством, она менее восприимчива к тем сложностям, которые могут возникнуть в результате (как заявлял Дмитрий Песков, Запад не имеет права называть авторитарной страной Россию, являющуюся крупным суверенным государством со своей политической системой, которое с уважением относится к устройству других стран и считает себя вправе рассчитывать на такое же отношение. — Прим. ИноСМИ).

Способность Европы ответить на эту политику Москвы будет формировать новую политику безопасности Запада в такой же или даже большей степени, чем все, что предлагает Вашингтон. Эта проблема нависла над нами уже сейчас.

Комментарии читателей

slogin

Американцам больше никто в мире не верит. Для меня неудивительно, что другие страны делают шаги, чтобы защитить себя. Спасибо нашему политическому бессилию за потерю американского престижа на мировой арене.

mickeyp

Я не историк, но разрешите всем напомнить один важный исторический факт.

В 1939 году в Польшу вторгся не Советский Союз, а гитлеровская Германия!

shooter jim

Угроза Трампа? Да в чем она состоит?

Я был в НАТО вместе с армией США в разгар Холодной войны, когда СССР и Варшавский договор были настоящими врагами. Мы выиграли холодную войну, больше нет ни СССР, ни Варшавского договора. НАТО уже тогда устарела, но Европа хотела сохранить этот "загородный клуб", потому что знала, что США будут продолжать оплачивать счета. Трамп был прав: пришло время отключиться от Европы и заставить ее сполна платить по счетам.

aphclr

Европа — нахлебник? Вполне может быть.

Германия, Великобритания, Франция — у всех них более высокий уровень расходов на общественное благосостояние, более здоровые, счастливые и, как правило, более образованные граждане, которым не нужно идти в армию, чтобы избежать безработицы.

Не их вина, что США (моя страна) пристрастились тратить большую часть этих средств на ненужное вооружение для фантомных войн, в то время как наши люди болеют и умирают, потому что не могут обратиться к врачу в "величайшей демократии".

ShnorklingtonZchnoozenheimer

Все эти нынешние европейские народы исторически представляли собой варварские племена воинов, которые разрушили Римскую империю. У них есть врожденный инстинкт войны.

stephenfeldman

Если Европа действительно перевооружится, в проигрыше окажется Польша, за которой последуют более мелкие члены ЕС.

Реальным интересам Польши отвечает нейтрализация ее политики в отношении Украины, Белоруссии и Калининграда, а также отказ Германии от расширения военных или стратегических целей.

Польше в долгосрочной перспективе нужны хорошие, если не дружественные, отношения с Россией, а также хорошие, но не вассальные отношения с США.

Mirabelle

Я живу во Франции и могу подтвердить, что эта статья полна реальных фактов. Еще одним поводом для беспокойства является то, что Ле Пен неуклонно набирает популярность — наряду с правыми в целом — и что Макрон не только становится все более непопулярным из-за плохой экономики, но и имеет малый оставшийся срок полномочий. Сильного соперника Ле Пен не видно, и выборы в Аргентине, безусловно, повысили уровень страха среди европейцев перед правыми.

FunkyManiac

Знаете, что еще видит Европа?

Она видит, как США отказались предоставить Украине оружие, которое позволило бы ее армии выйти из губительного для нее тупика. Уже одно это создает обеспокоенность по поводу европейской безопасности, в дополнение к тому ущербу, который затянувшийся конфликт наносит экономике этих стран.

Кроме того, Европа также видит, что Байден уже впустую растратил даже ту ограниченную помощь, которую отправлял Украине, при этом проявляя нулевую дальновидность в плане того, как планировать свою стратегию.

Другими словами, мы еще раз доказываем Европе и всем, что не будем надежным партнером, которому можно верить на слово, и что эта реальность только усилится, если Трамп снова станет президентом.

Россия знала это, а Западная Европа учится на собственном горьком опыте.

lecat

Повторное президентство Трампа — это плохо для Америки и Европы. А опросы общественного мнения показывают, что Байден пока имеет очень слабую поддержку. Избиратели, склоняющиеся к демократам, которые не любят Байдена и будут либо голосовать за Трампа, либо сидеть сложа руки, должны подумать, что будет делать Трамп-президент из мести.

Marylander

Хотя я и не люблю Трампа, но если страха перед его возвращением будет достаточно, чтобы напугать европейцев и вывести их из их самодовольного сытого ступора, это будет хотя бы один положительный момент. Как бы я ни выступал за НАТО и стратегические альянсы в целом, нельзя ожидать, что США смогут сдержать Россию и Китай в одиночку. Наши хваленые союзники должны иметь возможность оказать давление хотя бы на одного из них...

1Templar

Хотя Европа и хотела бы "ехать зайцем" в НАТО, она должна понимать, что США трудно воевать одним в разных концах света.

Бесплатная поездка европейцев закончилась. При этом мы должны продолжать уважать и поддерживать Европу и поставлять оружие Украине, но все мы должны быть реалистичными. Соединенные Штаты столкнулись с очень мощной, агрессивной и воинственной диктатурой в Азии. Европа должна делать больше. Дни мелкой ругани европейских "кошек и собак" прошли. Агрессивная и воинственная Россия Путина в ближайшее время никуда не денется.

На настоящий момент остается фактом, что никакой помощи со стороны Европы не будет, если в Азии разразится крупный конфликт. Европа должна либо держаться с нами вместе и делать больше, либо мы все будем держаться по отдельности.

Speranza

Соединенные Штаты лучше всего умеют развязывать и проигрывать войны.

Этим США все время и занимаются!