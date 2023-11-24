Американский сенатор усомнился, что ВСУ продержатся до февраля без помощи США

В ближайшие несколько недель у Киева начнут заканчиваться боеприпасы, считает Крис Мерфи

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Сенатор Конгресса Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) выразил сомнение в том, что Вооруженные силы Украины смогут продержаться до февраля следующего года без военной помощи со стороны Вашингтона.

"Я не уверен, что Украина сможет продержаться до февраля 2024 года, - отметил законодатель в опубликованном в среду интервью газете Politico, говоря о том, что Конгресс пока не одобрил помощь для Киева. - Я считаю, что в ближайшие несколько недель у них начнут заканчиваться боеприпасы".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США израсходовала около 96% финансовых средств, выделенных на оказание помощи Украине. Он подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины. 21 ноября первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, заявила, что американское правительство будет испытывать большие трудности с оказанием Украине военной помощи, если Конгресс не выделит на это дополнительные средства из федерального бюджета.

Американская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году (начался в США 1 октября). В первую очередь это касается оказания помощи Украине и Израилю, а также противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная власть США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев в Палате представителей и в Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.