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В США доверят ИИ принимать самостоятельные решения об уничтожении людей

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ООН потребовала от всех государств строгого контроля над искусственным интеллектом
ООН потребовала от всех государств строгого контроля над искусственным интеллектом.
Источник изображения: industry-hunter.com

Пентагон находится на пути к тому, чтобы доверить дронам с искусственным интеллектом (ИИ) принимать самостоятельные решения об уничтожении людей. Помимо США, летальное автономное оружие, которое в будущем может изменить характер войн, активно разрабатывают в Китае и Израиле, сообщает The New York Times (NYT).

Такая перспектива серьезно беспокоит другие страны, они стремятся обратить на это внимание ООН, предлагая ввести обязательные юридические правила по использованию подобного оружия. «Какова роль людей в применении силы — это абсолютно фундаментальный вопрос безопасности, юридический вопрос и этический вопрос», — заявил главный переговорщик Австрии по этому вопросу Александр Кментт.

Однако страны-разработчики автономных дронов либо не считают внесение изменений в международного права необходимостью, либо предлагают ввести слишком узкие, а потому малоэффективные юридические ограничения для контроля за вооружениями. Несмотря на то, что дебаты зашли в тупик, проблему вновь актуализировала недавняя встреча официальных лиц США и Китая, на которой обсуждался вопрос потенциального ограничения на использование ИИ при принятии решений о размещении ядерного оружия.

Американская делегация, в которую вошел представитель Пентагона, настаивает, что в международном праве уже есть положение о запрете на использование оружия против гражданского населения. США дали понять, что готовятся к широкому развертыванию автономного оружия. Однако позиция крупных держав вызвала еще большее беспокойство среди небольших стран, так как подобное смертоносное оружие с искусственным интеллектом может появиться на поле боя раньше, чем будет принят регламент о его использовании.

Еще более проблему актуализирует конфликт на Украине, в котором стороны интенсивно используют дроны, отмечает издание. Пока цели беспилотников назначают операторы, однако прогресс в области разработки программного обеспечения идет быстрыми темпами, так что вскоре БПЛА могут начать выбирать цели самостоятельно. Кроме того, автономные дроны могут стать очевидным выбором, так как могут работать без радиосвязи и GPS, которые активно подавляются на территории боевых действий.

Ранее в США признали способность систем РЭБ России ослеплять дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они заставляют БПЛА противника терять способность к навигации и падать, не достигнув цели.

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Австрия
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