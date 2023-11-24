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Вестник Мордовии

Пропали: о батальоне ВСУ с модернизированными Т-55 не слышно много месяцев

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Источник изображения: Фото: AndrejS.K / wikimedia.org

Вооруженные формирования киевского марионеточного режима в конце октября 2022 года получили 28 танков M-55S из Словении. Эти боевые машины, на самом деле, являются доработанными при помощи Израиля старыми Т-55, находившимися на вооружении югославской армии.

Как отмечает "РГ: русское оружие", данная техника поступила на вооружение батальона 47-й отдельной механизированной бригады, прошла там небольшую доработку в виде установки решетчатых противокумулятивных экранов и динамической защиты первого поколения на фальшбортах.

В мае этого года соединение, ставшее известным по обозначениям на технике, подозрительно напоминающим аналогичные у вермахта, передислоцировали к линии боевого соприкосновения.

Первые потери M-55S понесли, даже не вступив в бой. У одной такой боевой машины снаряд "Краснополь" проломил крышу башни, выведя ее из строя.

Позже бойцы Западного военного округа обнаружили один из таких танков и поразили его высокоточным боеприпасом. В результате произошло воспламенение боекомплекта, после чего "пятьдесят пятый" уже не подлежал восстановлению.

Возможно, были бы и другие подбитые и сгоревшие танки, но командование ВСУ заменило подарки из Словении на германские Leopard 2, правда, это им особо не помогло. Потери все равно были значительными.

А вот M-55S больше нигде не светились. Некоторые из военных экспертов считают, что их вывели подальше от передовой не только не только из-за страха больших потерь, но и из-за проблем с возможностью поддержания в исправном состоянии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Словения
Продукция
Leopard-2
Краснополь
Т-55
Компании
Минoбороны РФ
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