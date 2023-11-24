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ТАСС

Залужный назвал ситуацию для ВСУ затруднительной, но контролируемой

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Главком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Главком Вооруженных сил Украины отметил, что проведение оборонительных и наступательных операций продолжается

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что для Киева ситуация на линии боевого соприкосновения затруднительная, но контролируемая.

Главком ВСУ впервые принял участие в заседании контактной группы по военному содействию Киеву (так называемый формат Рамштайн). "Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируема", - написал он в своем Telegram-канале. Залужный отметил, что ВСУ продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

Он также выразил благодарность западным партнерам Украины за поддержку. "Объявленные пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы [РЭБ] и другие важные составляющие", - считает главком.

22 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контактная группа приняла решение предоставить Киеву новые пакеты военной помощи. По его словам, это касается снарядов, ракет, средств РЭБ, дронов и новых мощностей для противовоздушной обороны. Кроме того, Зеленский заявил о создании "коалиции развития ПВО", лидерами которой, по его словам, стали Германия и Франция.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что контактная группа, в которую входят около 50 стран, после начала российской спецоперации на Украине обязалась предоставить Киеву военную помощь на сумму более чем $80 млрд. Однако руководитель военного ведомства не уточнил, какая часть этих вооружений уже передана Киеву.

Ситуация вокруг Залужного

Ранее Залужный в статье для издания The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике эти слова Залужного. Как отмечало украинское издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты. По оценке издания, такое развитие событий поставило бы под вопрос победу Зеленского в случае проведения выборов.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос ранее заявил, что Зеленский проявил неуважение к Залужному, уволив в начале ноября без согласования с ним командующего силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. 

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