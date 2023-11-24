"Созидательный хаос". Байден раскрыл секрет США

Yeni Çağ: Байден раскрыл секрет США – они выбрали "созидательный хаос"

Заявления Байдена о том, что "великие трагедии могут привести к прогрессу", – это действительно квинтэссенция американской доктрины безопасности, пишет Yeni Çağ со ссылкой на слова Дмитрия Медведева. США следуют политике "созидательного хаоса", и примерами тому стали "арабская весна" и конфликт на Украине.

Президент США Джо Байден написал для The Washington Post статью под заголовком "США не отступят под натиском Путина и ХАМАС".

Байден после весьма подробного пояснения о том, что поддержка, оказываемая Украине, – это инвестиция в безопасность США, отмечает: "Нам также удалось выстроить более сильный и сплоченный альянс НАТО, который укрепляет нашу безопасность благодаря мощи наших союзников, одновременно давая понять, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, чтобы сдержать Россию. Наши союзники в Азии выступают с нами заодно, чтобы поддержать Украину и привлечь Путина к ответственности, потому что понимают, что стабильность в Европе и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе неразрывно связаны. На протяжении нашей истории мы не раз наблюдали, как конфликты на Ближнем Востоке могут вызывать последствия по всему миру. Мы твердо поддерживаем израильский народ теперь, когда он защищается от кровожадного нигилизма ХАМАС".

Байден завершает свою статью следующим образом: "Мы никогда не должны забывать урок, который нам уже неоднократно преподносила история: великие трагедии и потрясения могут стать толчком к самому невероятному прогрессу. Нам нужно больше надежды. Больше свободы. Меньше ярости. Меньше недовольства. Меньше войн. Мы не должны терять решимости на пути к достижению этих целей, потому что именно сейчас мы острее всего нуждаемся в ясном видении мира вокруг, больших идеях и политическом мужестве. Это та стратегия, которой и дальше будет придерживаться наша администрация – на Ближнем Востоке, в Европе и во всем мире. Каждый шаг к этому будущему, который мы предпринимаем – это шаг прогресса, который делает мир более безопасным, а Соединённые Штаты Америки – более защищенными".

Заявления Байдена о том, что "великие трагедии могут привести к прогрессу", – это квинтэссенция американской доктрины безопасности, написал в соцсетях заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Заявления Байдена на самом деле являются объяснением тактики "созидательного хаоса". Известно, что США во время Второй мировой войны, хотя и знали заранее о том, что японцы нападут на Перл-Харбор, не приняли достаточных мер и дождались нападения, а на следующий день объявили войну Японии при полной поддержке американского народа. Точнее говоря, все предположения сводятся к этому. Перл-Харбор можно считать примером американской практики "созидательного хаоса".

Нападение на башни-близнецы 11 сентября 2001 года также рассматривается в качестве одного из важных воплощений аналогичной практики. Летчики, управлявшие самолетами при атаке на здания, прошли пилотажную подготовку в США! Благодаря этой атаке Соединенные Штаты заручились поддержкой практически всего мира, включая Россию, а после решились на вторжение в Афганистан. С такой же скоростью американцы также вторглись в Ирак и даже хотели разместить более 50 тысяч военных на территории Турции. Раздел Ливии, оккупация северной Сирии также являются следствием той же тактики.

В Турции теорию "созидательного хаоса" пытался реализовать Тургут Озал (Tugut Özal, премьер-министр и президент Турции в 1983-1993 годах – Прим.ИноСМИ.) до того, как начал предпринимать свои политические ходы. Кроме того, попытку государственного переворота 15 июля 2016 года в Турции также можно рассматривать как воплощение "созидательного хаоса". Сам Реджеп Тайип Эрдоган расценил попытку путча "божьей благодатью" и благодаря этому изменил систему управления страной.

Последний судебный кризис в Турции тоже используется для создания новой конституции или хотя бы изменения важных положений основного закона государства.

США заменили пророссийскую администрацию на Украине в результате "оранжевой революции" и, сделав эту страну американским сателлитом, стали использовать ее против России. "Оранжевые революции", "арабская весна" и, наконец, операция ХАМАС "Потоп Аль-Аксы" – это заранее спланированные практики "созидательного хаоса".

Медведев прав. Слова Байдена о том, что "великие трагедии могут привести к прогрессу" для Соединенных Штатов, – это действительно квинтэссенция американской доктрины безопасности. Конечно, это секрет, который известен всем государствам, но впервые официально разглашен президентом США!

Автор: Арслан Булут (Arslan Bulut)