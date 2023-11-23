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ТАСС

Избранный лидер Аргентины предложил Зеленскому принять конференцию по Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

Хавьер Милей ранее провел телефонный разговор с украинским президентом

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому принять в южноамериканской стране конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила советник Милея по внешней политики Диана Мондино.

"Они организовывают мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет уместно", - сказала она журналистам, комментируя телефонный разговор, который ранее провели Милей и Зеленский.

Мондино, которую Милей назвал своим будущим главой МИД, охарактеризовала состоявшийся разговор как "отличный и дружелюбный".

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация состоится 10 декабря.

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он называет своими приоритетными союзниками Израиль и США. Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы, но не исключила изменение позиции. 

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