«Может оказаться в музее»: в немецкой прессе комментируют разработку США истребителя шестого поколения

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Американский истребитель шестого поколения NGAD до сих пор остается совершенно секретным проектом. Кроме того, что он проходит (или проходил) летные испытания, скорее всего, на базе в Грум-Лейке (известной как Зона 51), ничего не известно.

Как указывается в немецком издании Flug Revue, недавно министр ВВС США Фрэнк Кендалл обнародовал некоторые, хотя и очень скудные, подробности о новом самолете.

С его слов, новая программа возникла в 2014 году результате реализации Минобороны США комплекса исследовательских проектов под названием «Инициатива доминирования», в котором предлагалось «семейство систем», включая автономные истребители сопровождения. Затем началась разработка «нескольких прототипов, которые успешно продемонстрировали необходимые нам технологии», говорит Кендалл.

Он не уточнил, сколько образцов было изготовлено и какие производители были задействованы. Сообщается, что в программе участвуют компании Boeing и Lockheed Martin. По его словам, на текущий момент она обошлась примерно в миллиард долларов. В сентябре 2020 года руководитель закупок Уилл Ропер заявил относительно проекта NGAD, что «полноразмерный летный демонстратор уже совершил полет; при этом он побил множество рекордов».

18 мая 2023 года Пентагон запустил секретный тендер на разработку преемника F-22 Raptor. Победитель конкурса NGAD будет выбран в следующем году. Пытаясь сэкономить, Минобороны не будет устраивать состязания прототипов в предстоящем конкурсе, как это было при создании F-22 или F-35. Учитывая ожидаемый заказ всего в 200-250 машин, программа и так будет не из дешевых. Но Кендалл оправдывает предстоящие расходы растущими возможностями Китая в области ПВО.

При этом Пентагон не желает связывать себя только с одним поставщиком нового истребителя, как это получилось с F-35, в программе которого Lockheed Martin заняла монопольное положение. Это была «серьезная ошибка», считает Кендалл. Поэтому NGAD будет строиться по модульной схеме, что даст Минобороны возможность привлекать новых поставщиков по своему усмотрению.

Как знать, может быть, через несколько лет один-два самолета окажутся из ниоткуда в музее ВВС США в Дейтоне. По крайней мере, так было с демонстратором-«невидимкой» Tacit Blue компании Northrop в 1990-х годах

- прокомментировали в немецкой прессе новую разработку США.