«Может оказаться в музее»: в немецкой прессе комментируют разработку США истребителя шестого поколения

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Американский истребитель шестого поколения NGAD до сих пор остается совершенно секретным проектом. Кроме того, что он проходит (или проходил) летные испытания, скорее всего, на базе в Грум-Лейке (известной как Зона 51), ничего не известно.
Как указывается в немецком издании Flug Revue, недавно министр ВВС США Фрэнк Кендалл обнародовал некоторые, хотя и очень скудные, подробности о новом самолете.
С его слов, новая программа возникла в 2014 году результате реализации Минобороны США комплекса исследовательских проектов под названием «Инициатива доминирования», в котором предлагалось «семейство систем», включая автономные истребители сопровождения. Затем началась разработка «нескольких прототипов, которые успешно продемонстрировали необходимые нам технологии», говорит Кендалл.
Он не уточнил, сколько образцов было изготовлено и какие производители были задействованы. Сообщается, что в программе участвуют компании Boeing и Lockheed Martin. По его словам, на текущий момент она обошлась примерно в миллиард долларов. В сентябре 2020 года руководитель закупок Уилл Ропер заявил относительно проекта NGAD, что «полноразмерный летный демонстратор уже совершил полет; при этом он побил множество рекордов».
18 мая 2023 года Пентагон запустил секретный тендер на разработку преемника F-22 Raptor. Победитель конкурса NGAD будет выбран в следующем году. Пытаясь сэкономить, Минобороны не будет устраивать состязания прототипов в предстоящем конкурсе, как это было при создании F-22 или F-35. Учитывая ожидаемый заказ всего в 200-250 машин, программа и так будет не из дешевых. Но Кендалл оправдывает предстоящие расходы растущими возможностями Китая в области ПВО.
При этом Пентагон не желает связывать себя только с одним поставщиком нового истребителя, как это получилось с F-35, в программе которого Lockheed Martin заняла монопольное положение. Это была «серьезная ошибка», считает Кендалл. Поэтому NGAD будет строиться по модульной схеме, что даст Минобороны возможность привлекать новых поставщиков по своему усмотрению.
- прокомментировали в немецкой прессе новую разработку США.