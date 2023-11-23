Войти
Известия.ru

Беспилотники «Ланцет» поразили готовящихся к переправе реки солдат ВСУ

343
0
0
Источник изображения: Фото: IZ.RU

«Известия» 22 ноября публикуют кадры работы ударных беспилотников «Ланцет» по готовящимся к переправе военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ).


На кадрах видно группу украинских военных, находящихся на берегу реки рядом с лодками, подготовленными для переправы. Один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) занимается наблюдением целями, пока «Ланцеты» методично поражают скопления живой силы ВСУ.

В видеоролике всего показаны три удара по украинским военным. На одном из отрывков дрон российской армии поражает движущуюся по реке лодку.

Ранее, 16 ноября, Минобороны России поделилось кадрами уничтожения дроном-камикадзе «Ланцет» украинской гаубицы FH-70 производства Великобритании.


На видео показано, как происходит поиск позиции FH-70 противника, после чего идут кадры непосредственно с «Ланцета», летящего к гаубице.

До этого, 13 ноября, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал об активном и массовом применении дронов «Ланцет» российской армией. 11 ноября журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер назвал примером успеха российских конструкторов барражирующий боеприпас «Ланцет» из-за его способности определять цель самостоятельно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.07.2023
Жгучее лето: ВФУ лишились уже 311 танков в попытках наступления
10.07.2023
Британский политолог назвал возросшую эффективность ВС России помехой контрнаступлению ВСУ
24.11.2022
Отключение АЭС, торги по аммиаку и возвращение российских пленных. Ситуация вокруг Украины
10.05.2022
Российские военные сорвали несколько попыток ВСУ захватить остров Змеиный
20.09.2021
Сейсмически устойчивы, тактически обучены
18.09.2020
Отечественные поставщики готовы вытеснить западное оружие с турецкого рынка
18.03.2019
Бомбардировщик США у границ РФ: над Балтикой засекли B-52
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 14:02
  • 56881
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.11 12:48
  • 272
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.11 11:25
  • 0
«Бог войны» не сдаёт своих позиций, или появится ли в российской армии белорусский «Полонез»?
  • 23.11 07:39
  • 4
Военно-технические аспекты СВО
  • 23.11 05:24
  • 9
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота
  • 22.11 15:35
  • 0
БПЛА являются основным игроком на поле боя: цель №1 – артиллерия ВСУ
  • 22.11 15:31
  • 1
Самарские студенты начали сбор электронных сигарет для отправки их элементов в зону СВО
  • 22.11 15:17
  • 21
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 22.11 11:08
  • 2
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 22.11 10:50
  • 1
На КАМАЗе выпущен первый импортозамещенный самосвал К5
  • 22.11 10:35
  • 1
Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство
  • 21.11 18:04
  • 246
Космонавтика Илона Маска
  • 21.11 16:31
  • 25
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 21.11 16:16
  • 1
Военкор: Генштаб ВС РФ принял решение о создании в стране артиллерийского училища
  • 21.11 15:06
  • 1
Разведывательная машина "Скарабей"