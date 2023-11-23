Беспилотники «Ланцет» поразили готовящихся к переправе реки солдат ВСУ

«Известия» 22 ноября публикуют кадры работы ударных беспилотников «Ланцет» по готовящимся к переправе военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах видно группу украинских военных, находящихся на берегу реки рядом с лодками, подготовленными для переправы. Один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) занимается наблюдением целями, пока «Ланцеты» методично поражают скопления живой силы ВСУ.

В видеоролике всего показаны три удара по украинским военным. На одном из отрывков дрон российской армии поражает движущуюся по реке лодку.

Ранее, 16 ноября, Минобороны России поделилось кадрами уничтожения дроном-камикадзе «Ланцет» украинской гаубицы FH-70 производства Великобритании.

На видео показано, как происходит поиск позиции FH-70 противника, после чего идут кадры непосредственно с «Ланцета», летящего к гаубице.

До этого, 13 ноября, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал об активном и массовом применении дронов «Ланцет» российской армией. 11 ноября журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер назвал примером успеха российских конструкторов барражирующий боеприпас «Ланцет» из-за его способности определять цель самостоятельно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.