«Расходятся с российским стандартом»: в Белоруссии ведутся испытания бронемашин БТР-V2

Источник изображения: topwar.ru

Госкомвоенпром Белоруссии проводит испытания созданных местным ВПК колесных бронемашин БТР-V2 8x8, также известных как Volat V2. Техника были спроектирована в рамках программы «Умка» рядом предприятий во главе с МЗКТ. Их первая публичная демонстрация состоялась на выставке MILEX 2021.

Испытания по крайней мере двух машин проходят на 227-м общевойсковом полигоне под руководством специалистов отрасли, в том числе с заводов МЗКТ, «Пеленг» и конструкторских бюро. Тестирование проводится в дневных и ночных условиях.

БТР-V2 в конечном итоге должны заменить используемые белорусской армией БМП и БТР советского происхождения. Они имеют типовую для современных бронемашин конструкцию, расходясь в этом с компоновкой российских БТР, которая не соответствует сегодняшним стандартам

- говорится в польском издании Altair.

БТР-V2 отличается от оригинальной версии, показанной в 2021 году. Основные изменения были внесены в башенную систему, которая первоначально была близкой по конструкции к БМП-2. В настоящее время БТР-V2 снаряжен дистанционно управляемым модулем АДУНОК-БМ30.2, оснащенным автоматической пушкой 2А42 кал. 30 мм и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом.

Вооружение позволяет поражать живую силу противника на расстоянии до 4 км и бронированные цели на дистанции до 1,5 км. АДУНОК-БМ30.2 также может быть снаряжен пусковыми установками для ПТУР, но испытанные машины показаны без такого оборудования.

Башня имеет современную систему управления огнем с дневными камерами, тепловизорами и лазерным дальномером

- говорится в польской прессе.

Боевая масса БТР-V2, имеющего возможность передвигаться вплавь, составляет 24,5 тонны.