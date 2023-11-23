Свыше 3 тыс. украинских солдат прошли обучение в Испании

Глава министерства обороны королевства Маргарита Роблес сообщила о недавней отправке Киеву партии лекарств и хирургических инструментов, "которые будут гарантировать работу полевого госпиталя, подаренного несколько месяцев назад Испанией"

МАДРИД, 22 ноября. /ТАСС/. Более 3 тыс. украинских военнослужащих уже прошли обучение на территории Испании. Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны королевства.

По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес приняла "участие в режиме видеоконференции в новом заседании <...> контактной группы по обороне Украины". Министр сообщила о недавней отправке Киеву партии лекарств и хирургических инструментов, "которые будут гарантировать работу полевого госпиталя, подаренного несколько месяцев назад Испанией".

"Она также отметила хороший прогресс в подготовке украинских военных на территории Испании, где на данный момент прошли обучение более 3 тыс. военнослужащих", - уточнили в министерстве.