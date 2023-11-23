Главы оборонных ведомств ОДКБ обсудили вопросы развития военной составляющей организации

Пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович отметил, что также одобрили перечень полигонов и учебных центров, выделяемых государствами - членами ОДКБ для обеспечения формирования

МОСКВА, 22 ноября./ТАСС/. Главы оборонительных ведомств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассмотрели и одобрили вопросы развития военной составляющей организации. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Объединенного штаба ОДКБ Владислава Щегриковича.

"В ходе совместного заседания руководители оборонных ведомств рассмотрели и одобрили вопросы развития военной составляющей организации, разработанные Объединенным штабом ОДКБ совместно с секретариатом организации и оборонными ведомствами, в том числе касающиеся совершенствования составов воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (КСОР ОДКБ), миротворческих контингентов государств - членов ОДКБ и национальных контингентов Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности, а также Коллективных авиационных сил ОДКБ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, были одобрены новая структура объединенного командования коллективных миротворческих сил ОДКБ, перечень полигонов и учебных центров, выделяемых государствами - членами ОДКБ для обеспечения формирования, подготовки и слаживания коллективных миротворческих сил ОДКБ, добавил пресс-секретарь.