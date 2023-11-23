Войти
ТАСС

Главы оборонных ведомств ОДКБ обсудили вопросы развития военной составляющей организации

546
0
0
ОДКБ
Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Источник изображения: vpk-news.ru

Пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович отметил, что также одобрили перечень полигонов и учебных центров, выделяемых государствами - членами ОДКБ для обеспечения формирования

МОСКВА, 22 ноября./ТАСС/. Главы оборонительных ведомств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассмотрели и одобрили вопросы развития военной составляющей организации. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Объединенного штаба ОДКБ Владислава Щегриковича.

"В ходе совместного заседания руководители оборонных ведомств рассмотрели и одобрили вопросы развития военной составляющей организации, разработанные Объединенным штабом ОДКБ совместно с секретариатом организации и оборонными ведомствами, в том числе касающиеся совершенствования составов воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (КСОР ОДКБ), миротворческих контингентов государств - членов ОДКБ и национальных контингентов Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности, а также Коллективных авиационных сил ОДКБ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, были одобрены новая структура объединенного командования коллективных миротворческих сил ОДКБ, перечень полигонов и учебных центров, выделяемых государствами - членами ОДКБ для обеспечения формирования, подготовки и слаживания коллективных миротворческих сил ОДКБ, добавил пресс-секретарь. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОДКБ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
30.11.2016
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны
10.10.2016
Военные атташе США, КНР и Индии наблюдают за учением ОДКБ в Киргизии
13.09.2016
Евразийские союзники России: Белорусский ВПК не нуждается в шарлатанстве
24.08.2016
Миротворцы РФ применят новейшую технику и экипировку на учениях ОДКБ в Белоруссии
02.06.2016
Сухопутные войска России летом примут участие в шести международных учениях
30.03.2016
Потешная гвардия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 14:02
  • 56881
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.11 12:48
  • 272
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.11 11:25
  • 0
«Бог войны» не сдаёт своих позиций, или появится ли в российской армии белорусский «Полонез»?
  • 23.11 07:39
  • 4
Военно-технические аспекты СВО
  • 23.11 05:24
  • 9
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота
  • 22.11 15:35
  • 0
БПЛА являются основным игроком на поле боя: цель №1 – артиллерия ВСУ
  • 22.11 15:31
  • 1
Самарские студенты начали сбор электронных сигарет для отправки их элементов в зону СВО
  • 22.11 15:17
  • 21
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 22.11 11:08
  • 2
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 22.11 10:50
  • 1
На КАМАЗе выпущен первый импортозамещенный самосвал К5
  • 22.11 10:35
  • 1
Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство
  • 21.11 18:04
  • 246
Космонавтика Илона Маска
  • 21.11 16:31
  • 25
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 21.11 16:16
  • 1
Военкор: Генштаб ВС РФ принял решение о создании в стране артиллерийского училища
  • 21.11 15:06
  • 1
Разведывательная машина "Скарабей"