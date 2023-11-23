Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией

Первый заместитель главы Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Водолацкий: Госдума может рассмотреть законопроект о казачестве в марте

МОСКВА, 22 ноября/ Радио Sputnik. Казакам необходима бронетехника и артиллерия в качестве учебного пособия, заявил первый заместитель главы Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"И я думаю, что выделение казакам бронетехники и артиллерии – зенитно-ракетных комплексов, танков, самоходных артиллерийских установок и так далее – для использования на учебных полигонах более чем целесообразно, необходимо и возможно. Но этот аспект, повторюсь, мы будем прорабатывать уже позже, когда примем основной закон", – заявил депутат в интервью "Парламентской газете".

По словам Водолацкого, рассмотрение законопроекта о казачестве возможно в марте.

Документом предусмотрена единая четкая иерархия казачьих формирований и госфинансирование отдельных видов их деятельности.

Радио Sputnik также сообщало, что в России планируют сформировать мобилизационный резерв казаков.