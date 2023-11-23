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РИА Новости

Министры стран ОДКБ подписали заявление об общих подходах к безопасности

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Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.
Источник изображения: © РИА Новости / МИД РФ

МИД Белоруссии: министры ОДКБ подписали заявление о безопасности Евразии

МОСКВА, 22 ноября/ Радио Sputnik. Министры иностранных дел государств ОДКБ на встрече в Минске подписали заявление об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства, сообщил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

"По итогам совместного заседания был одобрен и подписан ряд документов в политической и военно-политической сферах, а также в области противодействия современным вызовам и угрозам безопасности. Порядка 20 документов", – цитирует Алейника РИА Новости.

Среди этих документов он выделил два наиболее значимых.

"Первый документ – заявление министров иностранных дел ОДКБ об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства, которое представляет особую важность в текущей военно-политической ситуации. Второй документ – совместное решение СМИД и КССБ ОДКБ о перечне дополнительных мер государств-членов ОДКБ, направленных на обеспечение информационной безопасности ОДКБ. Данный вопрос приобретает значимость в контексте нарастающих вызовов и угроз в виртуальном пространстве", – рассказал министр.

Также, по его словам, участниками заседания был согласован целый ряд проектов документов, нацеленных на укрепление организации и повышение безопасности ее государств-членов, они будут предложены для рассмотрения главам государств на сессии Совета коллективной безопасности, которая состоится в Минске в четверг.

Алейник рассказал, что на заседании казахстанская сторона представила информацию о приоритетных направлениях деятельности в период председательства Казахстана в ОДКБ в 2024 году.

"Мы их, безусловно, поддерживаем и будем всяческих содействовать их реализации. Кстати, ряд белорусских приоритетов также нацелен на долгосрочную перспективу. Надеемся, что это найдет отражение в программе работы последующих председательств", – заявил министр, пожелав успеха Казахстану.

Ранее радио Sputnik писало, что, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия провела большую работу со странами ОДКБ по вопросу формирования единой системе ПВО.

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Страны
Белоруссия
Казахстан
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
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