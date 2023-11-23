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bmpd.livejournal.com

Ещё один пакет американской военной помощи Украине на 100 миллионов долларов

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Министерство обороны США 20 ноября 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 100 миллионов долларов. Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 51-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Пуск оперативно-тактической ракеты ATACMS из боевой машины американского ракетного комплекса М142 HIMARS вооруженных сил Украины, октябрь 2023 года (с) кадр из видео изх социальных сетей

Заявлено, что данный пакет включает помощь, ранее санкционированную в рамках PDA, но "сэкономленную" в рамках процесса переоценки объема ранее выделенной помощи по линии PDA, завершившегося в июне.

В рамках нового пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- зенитные управляемые ракеты Stinger;

- один ракетный комплекс М142 HIMARS и дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 155-мм артиллерийские выстрелы;

- 105-мм артиллерийские выстрелы;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- противотанковые ракетные комплексы Javelin;

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4;

- более 3 млн патронов для стрелкового оружия;

- инженерные подрывные заряды;

- зимнее обмундирование;

- запасные части, комплектующие и другое имущество.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
GMLRS
HIMARS
Javelin ПТРК
Stinger
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