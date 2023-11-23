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ИноСМИ

Почему Евросоюз отстает от США и КНР: диагноз ошибок и рецепт выздоровления

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Города Мира. Вена
Города Мира. Вена.
Источник изображения: © РИА Новости Максим Блинов

Le Point: доходы жителей ЕС упали до половины дохода среднего американца

Евросоюз сильно отстал и от США, и от Китая. Обозреватель Figaro Николя Бавре подробно, с цифрами в руках, показывает этот процесс, начавшийся более 20 лет назад. Как евросноб и консерватор, он умалчивает о месте России в этой гонке. Но причины деградации ЕС (власть "еврократов", "вокизм") те же, что и у ссоры ЕС с Россией.

Разрыв между Старым светом (Европой) и ведущей экономической державой мира США увеличивается. Но хотя размежевание носит структурный характер, оно все же может быть преодолено.

С 2022 года демократические страны столкнулись со стремительным поворотом истории. Вместо единой глобализации мы получили фрагментацию мира на блоки — экономические, политические, ценностные.Наблюдается возвращение войны. Мы стали свидетелями вспышек насилия, вызванных сначала конфликтом на Украине, а затем нападением ХАМАС на Израиль. Начался и новый экономический цикл, отмеченный ростом процентных ставок, а значит — худшими условиями для деловой активности. В этом многополярном, нестабильном и опасном мире, где Запад оказывается под угрозой из-за сближения авторитарных империй и Глобального Юга, положение Запада ухудшается еще и тем, что между США и ЕС вдруг разверзлась пропасть. Военно-политическое могущество Америки усиливается, в то время как Евросоюз, не справляясь с проблемой восстановления суверенитета и безопасности, деградирует в экономической и торговой сферах, которые всегда были его сильной стороной.

Средний класс Европы: доходы в два раза меньше, чем в США

Европейский Союз дорого платит за свою неспособность справиться с потрясениями. А их было много: финансовый кризис 2008 года, конфликт на Украине, а ведь в серединке была еще и пандемия COVID-19. Еврозона находится в состоянии рецессии, когда рост в США достиг пика в 4,9% в третьем квартале. Сейчас ВВП ЕС составляет лишь 65% от ВВП США по сравнению с 91% в 2013 году. Доход среднего жителя ЕС оценивается примерно в 35 200 долларов в год (с этой суммы надо еще заплатить налоги), а аналогичный доход у жителя США оценивается в 76 350 долларов. В ЕС давно не растет производительность труда, рост нулевой, а в Америке он восстановился и достиг 2,1% в годовом исчислении.

Наш средний класс становится беднее, в то время как США и Китай соревнуются в инновациях в ключевых секторах. Среди этих секторов — цифровые технологии и технологии по снижению влияния человека на климат. И уже не верится, что в 2000 году Европа была первой в важнейшем тогда секторе — она доминировала в телекоммуникационной отрасли. С тех пор крупные американские компании значительно укрепили свои позиции, представляя 61% индекса MSCI по сравнению с 50% десять лет назад. Приток капитала в Европу остановился в 2010 году, тогда как в США он увеличился более чем на 20%.

Большой рынок теперь оказался зажат между двумя "китами". Первый — Китай с его умением создавать "цепочки добавленной стоимости" и контролем над информационными технологиями, ключевые отрасли — фармацевтику, химическую промышленность, возобновляемые источники энергии, производство солнечных батарей, а теперь и электромобилей (34% мировых продаж). Второй "кит" — США. Благодаря своему протекционистскому "закону о снижении инфляции" они проводят реиндустриализацию, ведут экологический переход и создают рабочие места для квалифицированных работников. При этом базовые цены на энергоносители в четыре-пять раз ниже европейских. Таким образом, средний класс в США переживает начало стабилизации после перераспределения добавленной стоимости в пользу работников за счет перераспределения технологической ренты, а в Европе средний класс продолжает беднеть и дезинтегрироваться.

Спад в ЕС на фоне роста Китая и США

Спад в Европе после кризиса 2008 года в основном объясняется дефляционной стратегией, проводимой ЕЦБ (Европейским Центральным Банком) под руководством Жан-Клода Трише, которая остается самой серьезной ошибкой денежно-кредитной политики со времен той, которую совершила выполнявшая роль "центробанка" США Федеральная резервная система (ФРС) в 1929 году. Однако разногласия, возникшие за последние десять лет, не связаны с денежной политикой, поскольку ЕЦБ пошел дальше ФРС в отрицательных ставках и высвобождении ликвидности за счет покупки государственных и частных долговых ценных бумаг.

Эти разногласия тем более тревожны, что вызваны структурными факторами: в Европе идет демографический спад, продолжается удушение производства потоком налогов и мальтузианских стандартов. (То есть стандартов, предложенных британским ученым восемнадцатого века Томасом Мальтусом, требовавшим снижения роста населения из-за угрозы голода — прим. ИноСМИ.) Добавьте сюда характерные для ЕС недостаточные инвестиции в науку (2,2% ВВП по сравнению с 3,5% в США), замедление европейской интеграции и упадок большого рынка, подорванного национальными правилами и государственными субсидиями стран-членов ЕС.

А в это время США перезапускают свое соглашение NAFTA (Соглашение о свободной торговле между тремя странами Северной Америки — США, Канадой и Мексикой, прим. ИноСМИ). В это же время Китай превращает Азиатско-Тихоокеанский регион в единую коммерческую зону в рамках глобального регионального экономического партнерства. Из-за громоздкого и медлительного процесса принятия решений Европейский Союз демонстрирует хроническую неспособность справляться с кризисами, от пандемии COVID-19 до украинского конфликта или ситуации в Газе. Впрочем, не справляются "еврократы" и с менее неожиданными напастями, включая энергетические, продовольственные и миграционные кризисы.

Расхождения между двумя берегами Атлантики могут быстро стать необратимыми из-за массового перемещения в Америку промышленных инвестиций, исследовательских центров и рабочих мест из прогрессивных отраслей промышленности, производящих продукт с высокой добавленной стоимостью.

Есть и политический фактор риска. Европа окажется в критической ситуации в случае второго срока Дональда Трампа, который намерен ввести 10-процентный налог на весь импорт в США, отменить все меры по борьбе с глобальным потеплением и пересмотреть роль Америки в стратегических альянсах, в первую очередь в альянсе НАТО.

Поэтому для Европы жизненно важно пересмотреть свою экономическую модель и восстановить свою коммерческую мощь, чтобы избежать спирали застоя и обнищания, которая представляет собой столь же серьезную угрозу ее демократии, как и угроза со стороны России.

Рецепт спасения: возрождение Большого рынка

На кону пять приоритетов. Демографический рост, поскольку проект использования иммиграции для компенсации старения потерпел крах и массово отторгается гражданами стран ЕС. Образование, определяющее долгосрочную конкурентоспособность в экономике знаний. Безуглеродная дешевая энергия, без которой невозможна реиндустриализация. Инновации, которые являются ключом к повышению производительности и должны ориентироваться на цифровые технологии и экологический переход. Наконец, пятый элемент — интеграция, которая будет способствовать возрождению общего рынка, основного актива Европейского Союза. Онат должна прекратить разделения и распространения на рынки услуг, банковского дела и капитала.

В свое время, на фоне роста тоталитаризма и авторитарных режимов, пророчески прозвучали слова философа Эдмунда Гуссерля. Свой доклад о кризисе европейского сознания, сделанный в Вене в 1935 году, он заключил такими словами: "Величайшая опасность для Европы — это усталость". Европа не имеет права повторять ошибки 1930-х годов. Она не должна поддаваться искушению усталости, ей нужно взяться за работу, чтобы сократить разрыв с Соединенными Штатами и Китаем. Для этого у нее есть все возможности и ресурсы. Ей не хватает только самого главного: воли, миропонимания и сплоченности.

Николя Бавре (Nicolas Baverez)

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