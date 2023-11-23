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Военное обозрение

Турецкий беспилотный истребитель Kızılelma проходит финальные испытания

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время основными двумя продуктами турецкого авиастроения являются первый национальный боевой самолет Kaan и беспилотный истребитель Kızılelma.

Как указывается в издании Anadolu, президент страны Реджеп Эрдоган заявил о прохождении финальных испытаний Kızılelma (англоязычное название – Red Apple, «Красное яблоко»), который создается местной компанией Baykar:

Проблема, которую им [разработчикам] предстоит преодолеть, это производство отечественного двигателя [для данного БПЛА].

Со слов Эрдогана, срок, необходимый для создания собственной силовой установки, займет около пяти лет. При этом расчет на зарубежных поставщиков грозит рисками, так как «некоторые государства не выполнили свои обещания»:

Мы наблюдаем за тем, получим ли мы результаты от таких стран, как Канада и Южная Африка.

Работы по проекту Kızılelma ведутся с 2013 года. Беспилотник оснащен турбовентиляторным двигателем. Изначально это был АИ-25ТЛТ от украинского предприятия «Ивченко-Прогресс». Однако в связи с утратой киевским режимом компетенций в области высокотехнологичных производств, Анкаре пришлось искать нового поставщика.

Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 6 тонн, грузоподъемность – 1,5 т. В качестве средств поражения выступают ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», бомбы.

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Страны
Канада
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
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