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Чем Российская орбитальная станция будет лучше МКС, рассказал разработчик

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Владимир Соловьёв перечислил ключевые особенности РОС

С 2027 года Роскосмос планирует начать развёртывание Российской орбитальной станции (РОС), на которую будут перенесены пилотируемые миссии и научные эксперименты после выхода России из проекта Международной космической станции.


Облик Российской орбитальной станции.
Источник: Роскосмос

Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам в РКК «Энергия» Владимир Соловьёв раскрыл характеристики, по которым РОС превосходит МКС:

  • энергия для целевого оборудования увеличена до 54 кВт, в в отличие от 30 кВт на МКС (из которых только 3 кВт на российском сегменте);
  • скорость передачи данных на Землю увеличена до 300 Мбит/с, в отличие от 100 Мбит/с на МКС;
  • запас топлива увеличен до 9100 кг, в отличие от 6700 кг на российском сегменте МКС.

Выбор полярной орбиты с наклонением в 96,8 градуса по отношению к экватору предоставляет следующие преимущества:

  • полный обзор всей территории России и поверхности Земли при постоянной освещённости;
  • возможность запуска модулей станции и кораблей с территории России (российские грузовые и пилотируемые миссии к МКС запускаются с казахстанского Байконура);
  • посадка спускаемых аппаратов на территорию России (сейчас приземляются в Казахстане);
  • возможность запуска малых спутников с борта РОС;
  • возможность отработки оборудования и радиационной защиты в условиях, приближенных к дальнему космосу;
  • возможность наблюдения за ледовой обстановкой на Северном морском пути.

Эскизный проект РОС уже готов, федеральный проект подготовлен и ожидает утверждения в правительстве. Бюджет на создание станции и новых кораблей оценивается в 609 млрд. рублей. Владимир Соловьёв заявил, что РКК «Энергия» будет готово приступить к полномасштабным работам по созданию РОС с 2024 года. Планируется, что к 2030 году РОС будет развёрнута в составе четырёх базовых модулей, а два целевых модуля могут быть добавлены два года спустя.

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
МКС
ЯО
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