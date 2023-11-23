SpaceX назвала взрыв обеих ступеней Starship успехом

SpaceX Starship

Вторая попытка вывода в космос корабля Starship вновь не увенчалась успехом, однако представители компании SpaceX трактуют этот запуск как значительное достижение. Они по-своему правы – тернистый путь освоения космоса целиком состоит из ошибок и поисков способов их исправления. К примеру, в этот раз стартовая площадка осталась целехонькой, тогда как при прошлом запуске сверхмощный факел от 33 двигателей Raptor проделал огромную дыру в бетоне и разбросал мусор на многие километры.

Успехом считается и то, что корабль Starship нормально отделился от ракеты-носителя Falcon Super Heavy Booster, так как в прошлый раз это сделать не удалось. Более того, инженерам впервые удалось реализовать на практике инновационное «горячее отделение» ступеней. Увы, после этого ракета-носитель столкнулась с неизвестным сбоем систем и ей не удалось перезапустить свои двигатели для возврата на Землю. Во избежание рисков через 20 секунд была дана команда на самоликвидацию ракеты.

SpaceX Starship

Основной модуль, космический корабль Starship, успешно продолжил полет и вышел на орбитальную траекторию. Он почти достиг границы с космосом, однако на шестой минуте полета связь с аппаратом была потеряна. По официальной версии он разрушился из-за неизвестной причины, обломки упали в воды Мексиканского залива. SpaceX в настоящее время собирает данные телеметрии и анализирует детали запуска. Миссия признана успешной, так как удалось реализовать ключевые условия – безопасное разделение ступеней и вывод на орбиту самого Starship. Он все равно должен был сойти с нее и приводнится в районе Гавайев через 90 минут полета, поэтому потеря аппарата не считается провалом.

Александр Мартыненко