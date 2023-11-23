Поставки придется ждать до весны. Украина просит радары Sentinel у США

Полковник Ходаренок допустил передачу американских РЛС Sentinel Украине к весне

Украина запросила у США радиолокационные станции Sentinel, пишут СМИ. Как надеются в Киеве, американские РЛС помогут этой зимой защитить предприятия ОПК и города от ракетно-авиационных ударов и действий БПЛА. С деталями возможных поставок разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

РЛС AN/MPQ-64F1 Improved (возможны модификации А3, А4, F1) Sentinel ["Страж"] представляет собой трехкоординатный радиолокатор, предназначенный для обнаружения средств воздушного нападения противника на малой и средней дальностях. Sentinel - РЛС сантиметрового диапазона, то есть выдает зенитным ракетным системам и комплексам беспоисковое целеуказание.

Антенное устройство станции - активная фазированная решетка. РЛС автоматически обнаруживает, сопровождает и определяет государственную принадлежность воздушных объектов. Эти радиолокаторы используются в качестве средств разведки в ЗРК средней дальности NASAMS совместной разработки норвежской группы Kongsberg и Raytheon и AN/TWQ-1 Avenger. РЛС производится компанией Raytheon Missiles & Defense.

Зачем Киеву американский "Страж"

На первый взгляд, просьбы Киева о поставках подобного радиолокационного вооружения выглядят как даже далеко не самый главный вопрос военно-технического сотрудничества Украины и США. Но за этим украинским обращением к Вашингтону кроются гораздо более значимые явления.

Чтобы понять это, надо перенестись на Украину в конец мая - начало июня этого года. В тот момент из Киева слышались речи исключительно типа «гром победы, раздавайся». В столице Украины грохотали малые и большие барабаны, пели фанфары, озвучивались заявления «этим летом будем пить кофе на набережной Ялты», «выйдем на границы 1991 года», «нанесем сокрушительное поражение ордам с Востока».

Об усилении противовоздушной обороны административно-политических центров страны, предприятий ОПК, объектов критически важной инфраструктуры в предстоящую зиму в Киеве, похоже, не думал никто. И вдруг - за неделю до начала календарной зимы возник вопрос об усилении системы радиолокационной разведки, создании сплошного радиолокационного поля на предельно малых высотах. В первую очередь для борьбы с крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами типа Герань 2, оперативно-тактическими ракетами.

А теперь произведем элементарный расчет времени. Пока со стороны Украины будет сформирована официальная заявка, пока ее рассмотрят в Соединенных Штатах, пока там закрутятся все колесики американской бюрократической машины, пока будет принято решение о поставке, то, вполне возможно, первые РЛС AN/MPQ-64 Improved Sentinel к весне прибудут на Украину.

Сколько РЛС нужно Украине

Опять-таки - и в этом вопросе главное заключается отнюдь не в самом факте поставок, а в их объеме. Чтобы организовать противовоздушную оборону Украины хотя бы на оценку три с минусом, надо не менее 130-150 зенитных ракетных систем и комплексов. Вряд ли в настоящее время ВСУ располагают хотя бы третью ЗРК/ЗРС от этого количества. А ведь на практике к этому надо еще добавить систему командных пунктов всех уровней, автоматизированные системы управления, системы связи и передачи данных, что в достаточном количестве в Воздушных силах Украины наверняка отсутствует.

Если использовать AN/MPQ-64 в качестве дополнительной станции разведки и целеуказания зенитных ракетных дивизионов и батарей, то в этом случае поставки этой станции должны идти многими десятками. Кроме того, следует учесть, что определенное количество радиолокаторов должно поступить на оснащение и радиотехнических войск ВСУ. На практике, скорее всего, поставки AN/MPQ-64F1 со стороны США ограничатся несколькими единицами, да и те поступят на оснащение ВСУ далеко не сразу.

Эта процедура наверняка растянется на несколько месяцев. А оборонять объекты страны и вооруженных сил надо уже завтра, если не сегодня.

Так что шансы того, что значительная часть гражданского населения Украины в эту зиму останется без электричества, а, следовательно, и без воды, отопления и канализации весьма и весьма велики.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок