"Росатом" завершил крупный проект по экологической безопасности Арктики

"Росатом" завершил утилизацию плавучей базы "Лепсе" с ядерными отходами

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" завершила на Северо-Западе РФ крупный, длившийся свыше 10 лет проект по обеспечению экологической безопасности атомной отрасли - закончена утилизация плавучей технической базы (ПТБ) "Лепсе", которая обеспечивала работу первых атомных ледоколов и чье хранилище отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) много лет представляло значительный экологический риск для региона.

"На свое место в хранилище реакторных отсеков, расположенном в Сайда-Губе, встала последняя, носовая, блок-упаковка с дезактивированными фрагментами судна", - говорится в сообщении "Росатома".

Основным источником радиоактивной опасности ПТБ "Лепсе" было ее хранилище отработавшего ядерного топлива. Работа по выгрузке и вывозу с плавбазы за пределы региона 639 топливных сборок, часть из которых была повреждена (а это значит, что их нельзя было изъять с судна обычными способами), потребовала от специалистов атомной отрасли особых технических решений.

В частности, для выгрузки отработавшего ядерного топлива "Лепсе" поместили в специально спроектированный и построенный наземный участок-укрытие. Это позволило исключить влияние погоды - волнение моря и атмосферные осадки. Была придумана технология выгрузки топлива вместе с оболочкой ячеек хранения, чтобы не дать тепловыделяющим сборкам разрушиться в процессе выгрузки. Для этого потребовалось сконструировать и изготовить специальный инструмент и оснастку. Работы выполнялись с помощью робототехнического дистанционно управляемого комплекса.

"Госкорпорация берет на себя решение сложнейших экологических задач: мы занимаемся ликвидацией ядерного наследия и наследия токсичных промышленных производств, создаем в стране инфраструктуру для обращения с радиационными и химическими отходами", - отметил заместитель генерального директора "Росатома" по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов, выступивший на торжественном мероприятии, посвященном завершению проекта.

Российские атомщики более 20 лет планомерно очищают побережье Арктики и Дальнего Востока от радиационно-опасных объектов, утилизируют списанные атомные подводные лодки и суда обеспечения, отметил он.

"И в этом смысле сегодня для нас особенный день: завершился один из знаковых экологических проектов госкорпорации - ликвидация плавтехбазы "Лепсе". В Арктике стало на один опасный объект меньше", - добавил Никипелов.

В реализации проекта принимали участие различные организации атомной отрасли и предприятия Северо-Западного региона. Сейчас фрагменты судна более не представляют опасности, на них устанавливается снаружи дополнительная биологическая защита, которая обеспечит безопасность при долговременном хранении. В Мурманской области в плановом режиме идет вывоз отработавшего ядерного топлива. С 2002 по 2023 год суммарный объем накопленного ОЯТ сократился в два раза. Из хранилища в Гремихе идет вывоз оставшегося ОЯТ - завершение всех работ ожидается в 2025 году. С объекта в губе Андреева уже вывезено больше половины ОЯТ, а полностью работы по вывозу планируется завершить к 2028 году.

"Росатом" продолжает очищать акватории Арктики и Дальнего Востока от радиационно-опасных объектов. К сегодняшнему дню в стране утилизированы 202 атомные подводные лодки, выведенные из эксплуатации. С Дальнего Востока вывезено все накопленное отработавшее ядерное топливо, отмечает госкорпорация.

История плавучей базы

Судно "Лепсе" построили в 1934 году на Николаевских верфях как обычный транспорт-лесовоз (сухогруз). Однако по прямому назначению оно так и не использовалось. Во время Великой Отечественной войны пароход вынуждены были затопить при наступлении гитлеровцев. Восстановить судно пытались после войны, но затем его передали ленинградским корабелам, которые в 1961 году достраивали его уже в ином качестве - как плавучую техническую базу для обслуживания атомного флота СССР. Судно оборудовали хранилищем для отработанного ядерного топлива, цистернами для сбора и временного хранения жидких радиоактивных отходов и производственными помещениями для проведения технологических операций с реакторным оборудованием. Так "Лепсе" оказалось в Мурманском пароходстве.

С 1964 по 1988 годы ПТБ "Лепсе" не только обслуживала ядерные энергетические установки атомных ледоколов "Ленин", "Арктика" и "Сибирь", но и выполняла рейсы с радиоактивными грузами к местам захоронения их в Баренцевом и Карском морях. С 1981 года на смену "Лепсе" пришла плавтехбаза "Имандра". Судно "Лепсе" далее стали использовать только для временного хранения радиоактивных отходов, а в 1988 году вывели из эксплуатации, в 1990 году поставили на якорь в районе Мурманска.

Хранение отработавшего ядерного топлива на "Лепсе" осуществлялось в так называемом "мокром" режиме, когда пеналы заполнялись водой. В результате длительного хранения топливных сборок в воде произошло их коррозионное разрушение. В 1991 году, чтобы создать дополнительный инженерный барьер, межбаковое пространство хранилища ОЯТ на "Лепсе" заполнили специальными бетонными смесями. Обследование судна и разработка проекта утилизации начались в 2005 году. В 2012 году было завершено радиационное и инженерное обследование судна и его хранилища, судно отбуксировали на судоремонтный завод "Нерпа" для последующей утилизации.

С 2012 по 2017 годы плавбазу "Лепсе" постепенно демонтировали, этот металлолом утилизировали. ОЯТ вывозили для переработки на предприятие "Росатома" "Производственное объединение "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область). В апреле 2022 года туда ушла последняя партия отработавшего топлива.