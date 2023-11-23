Крымский митрополит назвал спецоперацию вынужденной мерой

Митрополит Тихон назвал СВО страшной и вынужденной мерой для защиты России

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон назвал специальную военную операцию (СВО) страшной и вынужденной мерой, которая была необходима для защиты России.

"Это (СВО – ред.) действительно страшная и вынужденная мера, которая была предпринята по защите нашей страны. Иначе если бы нас окончательно – с помощью того, что сделано с любимой нами, прекрасной удивительной трагической Украиной, – если бы нас с помощью Украины, из которой сделали целый снаряд против России, принудили к подчинению те, кто затеял эту всю братскую кровопролитную драку, то следующим этапом была бы война между Россией и Китаем", - сказал Тихон на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.

Он добавил, что благоприятный и благополучный исход для всех – это "мир Божий, который должен воцариться и на Украине, и в России". "Человеческими силами этого не сделаешь после всей этой крови, что произошла. Только сам Господь", - сказал он.