Путин призвал коллег в G20 обратить внимание на трагедии за пределами Украины

Президент РФ также отметил, что понимает потрясение от гибели людей на Украине

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что понимает потрясение от гибели людей на Украине, но потрясают и другие конфликты, в том числе в секторе Газа.

Выступая на онлайн-саммите "Большой двадцатки" (G20) российский лидер обратил внимание на высказывания некоторых других участников, что их "потрясает продолжающаяся агрессия на Украине". Он согласился с тем, что "военные действия - всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей и страны в целом". "И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию", - подчеркнул президент России.

"Понимаю, что эта война не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе - это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня - не потрясает? А то, что врачам [в Газе] приходится делать детям полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза - это не потрясает?" - отметил он.

"А то, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций [Антониу Гутерриш] сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, - это не потрясает?" - акцентировал Путин.

Глава государства уточнил, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. "Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что Группа двадцати создавалась для поиска решений актуальных вопросов международной социально-экономической повестки. Он обратил внимание, что такой консолидирующий подход очень востребован. "Тем более что конфронтационные попытки различного рода по-прежнему продолжаются", - указал он.