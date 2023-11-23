Преемник Shahed-136 с реактивным двигателем: Иран представил новый дрон-камикадзе Shahed-238

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В Иране широкой публике был продемонстрирован новый дрон-камикадзе Shahed-238. В отличие от базовой версии Shahed-136 он получил реактивный двигатель.

Данное изделие было представлено в трех модификациях. Стандартная модель оснащена автономной системой наведения, базирующейся на ИНС и GPS. Второй вариант захватывает цель в инфракрасном и оптическом диапазонах. Третья версия снаряжена радиолокационной системой наведения.

Беспилотник с радиолокационной головкой является аналогом ракет, нацеленных на излучение поисковых радаров. Он предназначен для нейтрализации систем противовоздушной обороны неприятеля.

Все три БПЛА имеют черную окраску, что необычно для иранских беспилотников. Как указывается в издании World Defence News, это наводит на мысль об использовании радиопоглощающих материалов, хотя официального подтверждения этого пока нет.

При этом ТТХ Shahed-238 остаются неизвестными. Во время демонстрации прототипа был показан запуск с движущегося автомобиля. Однако ожидается, что беспилотник, как и его предшественник Shahed-136, сохранит возможность старта со стационарной платформы.

Более ранний прототип с оптической станцией наведения управлялся оператором вручную, что ограничивало его дальность действия и требовало присутствия ретрансляторов вблизи цели. Однако недавно представленные версии БПЛА с головками самонаведения способны автономно поражать объекты противника.