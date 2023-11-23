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ТАСС

В Роскосмосе рассказали, что новые кандидаты в космонавты пройдут курс по ИИ

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Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Источник изображения: Гавриил Григоров/ ТАСС

"Профессионально подкованный" человек должен в этом разбираться, заявил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Кандидаты в космонавты, отобранные в отряд Роскосмоса в рамках текущего набора, во время общекосмической подготовки будут проходить курс по искусственному интеллекту (ИИ), сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов.

"Вы знаете, что у нас проходит открытый набор в отряд космонавтов. Ребята, которые будут отобраны в ближайшее время - один из новых курсов, который будет им представлен, - это курс по искусственному интеллекту", - сказал он в рамках "Космической встречи" в Московском авиационном институте (МАИ).

По словам Харламова, ИИ все чаще применяется в ходе подготовки космонавтов, и космонавт, как человек "профессионально подкованный и широко образованный", должен понимать, что это такое. "Мы считаем, что в РОС (Российской орбитальной станции - прим. ТАСС) искусственный интеллект должен и будет широко использоваться", - отметил начальник ЦПК, добавив, что основными задачами будет обеспечение деятельности станции и поддержка деятельности космонавтов.

10 июля стало известно о начале четвертого открытого отбора в российский отряд космонавтов. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отмечал, что в результате отряд может пополниться кандидатами в космонавты численностью от четырех до шести человек. Документы по результатам открытого набора космонавтов будет переданы из ЦПК в Роскосмос в марте 2024 года. Изначально предполагалось, что заявления и копии документов претендентов будут приниматься до 30 октября, но в конце октября в госкорпорации сообщили о продлении сроков отбора до 20 декабря 2023 года.

10-я Международная неделя авиакосмических технологий проходит в МАИ с 20 по 24 ноября. В ее программу входит в том числе панельная дискуссия "Космическая встреча - разговор о науке", в ходе которой представители космической отрасли РФ обсуждают перспективы развития сферы. 

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